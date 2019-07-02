Пьяный омич угнал с предприятия «К-700» и «Урал», чтобы добраться до дома

Первой машиной, которую попытался угнать пьяный омич, оказался трактор «К-700А». Мужчина завел его и направился в сторону дома, но из-за слишком сложного управления он решил бросить трактор на соседней улице. После этого житель вернулся на предприятие, завел «Урал 5557» и уже на нем смог добраться домой.