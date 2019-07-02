Пьяный омич угнал с предприятия «К-700» и «Урал», чтобы добраться до дома

Posted 2 июля 2019, 11:43
Published 2 июля 2019, 11:43
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Владелец машин в полицию не заявил — об угоне участковому рассказали местные жители. Выяснилось, что преступления случились 29 июня, когда работник организации со своим приятелем устроил ночное застолье на территории предприятия. Под утро мужчина решил вернуться домой, однако свой автомобиль завести не смог, и тогда решил пересесть на спецтехнику.
Первой машиной, которую попытался угнать пьяный омич, оказался трактор «К-700А». Мужчина завел его и направился в сторону дома, но из-за слишком сложного управления он решил бросить трактор на соседней улице. После этого житель вернулся на предприятие, завел «Урал 5557» и уже на нем смог добраться домой.
Наутро после случившегося технику мужчина вернул, но, несмотря на это, на него все равно возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». В ведомстве отметили, что ранее работник организации к уголовной ответственности не привлекался.