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Posted 2 июля 2019, 05:25

Published 2 июля 2019, 05:25

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омичка отсудила 80 тыс рублей у водителя, сбившего ее на пешеходном переходе

Омичка отсудила 80 тыс рублей у водителя, сбившего ее на пешеходном переходе

2 июля 2019, 05:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский суд рассмотрел гражданское дело от местной жительницы, поступившее в отношении водителя автомобиля марки «Москвич», который сбил женщину на пешеходном переходе, и обязал ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 80 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Омской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре 2018 года в вечернее время в районе нерегулируемого пешеходного перехода по улице 22 Декабря в Омске. Женщина переходила дорогу, когда водитель «Москвича», не уступив дорогу, сбил ее.

В результате ДТП омичка получила переломы и травмы, квалифицируемые как средней тяжести вред здоровью. Водитель, в свою очередь, был лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год и 8 месяцев.

Омич, не желая компенсировать причиненный вред, иск не признал, но это не уберегло его от финансовых потерь — по решению суда ему все равно придется выплатить 80 тыс рублей в счет компенсации морального вреда.

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