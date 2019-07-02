Омичка отсудила 80 тыс рублей у водителя, сбившего ее на пешеходном переходе

Posted 2 июля 2019, 05:25
Published 2 июля 2019, 05:25
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Дорожно-транспортное происшествие произошло в октябре 2018 года в вечернее время в районе нерегулируемого пешеходного перехода по улице 22 Декабря в Омске. Женщина переходила дорогу, когда водитель «Москвича», не уступив дорогу, сбил ее.
В результате ДТП омичка получила переломы и травмы, квалифицируемые как средней тяжести вред здоровью. Водитель, в свою очередь, был лишен права управления транспортными средствами на срок 1 год и 8 месяцев.
Омич, не желая компенсировать причиненный вред, иск не признал, но это не уберегло его от финансовых потерь — по решению суда ему все равно придется выплатить 80 тыс рублей в счет компенсации морального вреда.