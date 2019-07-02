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Posted 2 июля 2019, 06:06

Published 2 июля 2019, 06:06

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омича, с ножом нападавшего на женщин, отправили в СИЗО

Омича, с ножом нападавшего на женщин, отправили в СИЗО

2 июля 2019, 06:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске задержанного ранее 40-летнего местного жителя отправили под стражу после совершения им ряда разбойных нападений на женщин, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Омич только в апреле 2019 года вышел из колонии, где отбывал срок за совершение разбойных нападений. Время, проведенное в исправительном учреждении, не перевоспитало злоумышленника, и он вернулся на преступный путь.

После освобождения омич с ножом напал на четырех женщин на территории Центрального и Кировского округов и еще на нескольких омичек — в Октябрьском округе. Мужчина выслеживал одиноких женщин, потом в безлюдных местах подходил к ним сзади, приставлял нож к горлу и, угрожая убийством, забирал деньги и украшения.

Впоследствии деньги он тратил на продукты питания и алкоголь, а украшения закапывал во дворе дома, чтобы потом сдать в ломбард.

Найти разбойника удалось после того, как одна из женщин смогла подробно описать нападавшего, а на основе ее слов был составлен фоторобот. На время расследования уголовного дела суд отправил обвиняемого в следственный изолятор.

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