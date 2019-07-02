Омича, с ножом нападавшего на женщин, отправили в СИЗО

После освобождения омич с ножом напал на четырех женщин на территории Центрального и Кировского округов и еще на нескольких омичек — в Октябрьском округе. Мужчина выслеживал одиноких женщин, потом в безлюдных местах подходил к ним сзади, приставлял нож к горлу и, угрожая убийством, забирал деньги и украшения.