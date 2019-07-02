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Posted 2 июля 2019, 14:11

Published 2 июля 2019, 14:11

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

На глубоководном аппарате ВМФ России во время пожара погибли 14 моряков

2 июля 2019, 14:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
В министерстве обороны РФ сообщили о трагедии в территориальных водах России. 14 подводников исследовательского аппарата погибли во время пожара.

Пожар случился накануне, 1 июля, в территориальных водах России. Научно-исследовательский глубоководный аппарат исследовал придонное пространство и дно мирового океана в интересах ВМФ.

В министерстве обороны РФ сообщили, что очаг возгорания ликвидирован, а аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморск. Спасти 14моряков не удалось: они погибли, отравившись продуктами горения, пишет РБК со ссылкой на Минобороны. Имена погибших не называют. Что стало причиной пожара, пока не известно. Расследование продолжается, руководит им главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.

#Новости#Погибли люди#Происшествия
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