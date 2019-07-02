На глубоководном аппарате ВМФ России во время пожара погибли 14 моряков

В министерстве обороны РФ сообщили, что очаг возгорания ликвидирован, а аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморск. Спасти 14моряков не удалось: они погибли, отравившись продуктами горения, пишет РБК со ссылкой на Минобороны. Имена погибших не называют. Что стало причиной пожара, пока не известно. Расследование продолжается, руководит им главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.