На глубоководном аппарате ВМФ России во время пожара погибли 14 моряков

Posted 2 июля 2019, 14:11
Published 2 июля 2019, 14:11
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Пожар случился накануне, 1 июля, в территориальных водах России. Научно-исследовательский глубоководный аппарат исследовал придонное пространство и дно мирового океана в интересах ВМФ.
В министерстве обороны РФ сообщили, что очаг возгорания ликвидирован, а аппарат доставлен на военно-морскую базу в Североморск. Спасти 14моряков не удалось: они погибли, отравившись продуктами горения, пишет РБК со ссылкой на Минобороны. Имена погибших не называют. Что стало причиной пожара, пока не известно. Расследование продолжается, руководит им главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов.