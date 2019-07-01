В Советском округе Омска приступили к ремонту фасадов старых пятиэтажек

Posted 1 июля 2019, 04:04
Published 1 июля 2019, 04:04
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Отмечено, что для гармоничного вида улицы здания приведут к единому стилю в одном цветовом решении. Данные здания наиболее нуждаются в ремонте и будут готовы к 1 октября. Кроме того, еще на двух домах строители заменят кровлю.
Напомним, масштабный ремонт фасадов домов на центральных магистралях Омска проводится в рамках подготовки к осеннему международному форуму с участием глав двух государств, России и Казахстана. В общей сложности будут отремонтированы 169 домов.