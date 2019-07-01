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Posted 1 июля 2019, 04:04

Published 1 июля 2019, 04:04

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Советском округе Омска приступили к ремонту фасадов старых пятиэтажек

В Советском округе Омска приступили к ремонту фасадов старых пятиэтажек

1 июля 2019, 04:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске до 1 октября отремонтируют фасады десяти четырех- и пятиэтажных домов, расположенных в Советском административном округе. Обновление облика уже ведется на фасадах домов № 141 и 149 по улице Красный Путь, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Отмечено, что для гармоничного вида улицы здания приведут к единому стилю в одном цветовом решении. Данные здания наиболее нуждаются в ремонте и будут готовы к 1 октября. Кроме того, еще на двух домах строители заменят кровлю.

Напомним, масштабный ремонт фасадов домов на центральных магистралях Омска проводится в рамках подготовки к осеннему международному форуму с участием глав двух государств, России и Казахстана. В общей сложности будут отремонтированы 169 домов.

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