В Омске предложили законодательно утвердить безалкогольные дни

Posted 1 июля 2019, 01:28
Published 1 июля 2019, 01:28
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Инициатива прозвучала в прошлую пятницу, 28 июня, на заседании круглого стола по проблемам алкоголизации населения и стала результатом опроса, проведенного среди жителей Омской области.
В частности, респондентам предложили ответить на вопрос, какие праздники они видят безалкогольными. Среди них в первую очередь прозвучали последний звонок и 1 сентября. К списку безалкогольных дней также предлагается добавить День защиты детей, День отца, День матери и даты проведения выпускных.