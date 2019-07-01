gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2019, 01:28

Published 1 июля 2019, 01:28

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омске предложили законодательно утвердить безалкогольные дни

В Омске предложили законодательно утвердить безалкогольные дни

1 июля 2019, 01:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Главный врач областного центра медицинской профилактики Вероника Бастрыгина предложила на законодательном уровне ввести в Омской области безалкогольные дни, когда продажа алкоголя во всех без исключения торговых точках будет запрещена, сообщает «СуперОмск».

Инициатива прозвучала в прошлую пятницу, 28 июня, на заседании круглого стола по проблемам алкоголизации населения и стала результатом опроса, проведенного среди жителей Омской области.

В частности, респондентам предложили ответить на вопрос, какие праздники они видят безалкогольными. Среди них в первую очередь прозвучали последний звонок и 1 сентября. К списку безалкогольных дней также предлагается добавить День защиты детей, День отца, День матери и даты проведения выпускных.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика