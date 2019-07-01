В Омске предложили законодательно утвердить безалкогольные дни

В частности, респондентам предложили ответить на вопрос, какие праздники они видят безалкогольными. Среди них в первую очередь прозвучали последний звонок и 1 сентября. К списку безалкогольных дней также предлагается добавить День защиты детей, День отца, День матери и даты проведения выпускных.