В иртышской воде на омских пляжах обнаружили опасных паразитов

Posted 1 июля 2019, 10:14
Published 1 июля 2019, 10:14
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Специалисты ведомства взяли 40 проб воды в границах городских пляжей и выше пляжей, песка и питьевой воды из фонтанчиков, расположенных вблизи воды. Оказалось, что почти каждая вторая проба воды, взятая на Центральном-1, Центральном-2, Кировском, Первомайском и Советском пляжах не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
Еще 11 проб не соответствуют микробиологическим показателям: тест провалили все пляжи, кроме Советского. Кроме этого, специалисты в четырех взятых пробах воды нашли паразитов — вода опасна для здоровья на Центральном-2, Кировском и Первомайском пляжах.
Тест на чистоту песка вблизи пляжей и воды в питьевых фонтанчиках прошли все городские пляжи: среди десяти и девяти проб соответственно не было выявлено ни одного нарушения.
«В связи с неудовлетворительным качеством речной воды в зоне пляжей с целью предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в реке Иртыш», — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.