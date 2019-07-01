В иртышской воде на омских пляжах обнаружили опасных паразитов

Специалисты ведомства взяли 40 проб воды в границах городских пляжей и выше пляжей, песка и питьевой воды из фонтанчиков, расположенных вблизи воды. Оказалось, что почти каждая вторая проба воды, взятая на Центральном-1, Центральном-2, Кировском, Первомайском и Советском пляжах не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.