gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2019, 10:14

Published 1 июля 2019, 10:14

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В иртышской воде на омских пляжах обнаружили опасных паразитов

В иртышской воде на омских пляжах обнаружили опасных паразитов

1 июля 2019, 10:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Речная вода, взятая на городских пляжах, не прошла проверку на чистоту. Об этом сегодня рассказали в управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Специалисты ведомства взяли 40 проб воды в границах городских пляжей и выше пляжей, песка и питьевой воды из фонтанчиков, расположенных вблизи воды. Оказалось, что почти каждая вторая проба воды, взятая на Центральном-1, Центральном-2, Кировском, Первомайском и Советском пляжах не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.

Еще 11 проб не соответствуют микробиологическим показателям: тест провалили все пляжи, кроме Советского. Кроме этого, специалисты в четырех взятых пробах воды нашли паразитов — вода опасна для здоровья на Центральном-2, Кировском и Первомайском пляжах.

Тест на чистоту песка вблизи пляжей и воды в питьевых фонтанчиках прошли все городские пляжи: среди десяти и девяти проб соответственно не было выявлено ни одного нарушения.

«В связи с неудовлетворительным качеством речной воды в зоне пляжей с целью предупреждения возникновения инфекционных и неинфекционных заболеваний Управление Роспотребнадзора по Омской области не рекомендует купание в реке Иртыш», — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика