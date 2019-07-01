УФСИН опровергло домогательства к заключенным в омской колонии № 6

Posted 1 июля 2019, 05:21
Published 1 июля 2019, 05:21
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Ранее супруга одного из осужденных рассказала, что ее муж едва не покончил с собой из-за домогательств сотрудников колонии и активистов. Однако в УФСИН опровергли эту информацию, заявив, что сам мужчина является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, за что и содержится в строгих условиях.
Кроме того, 27 июня омскую колонию посетили уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова и консультант аппарата омского омбудсмена Игорь Патрахин. В беседе с чиновниками заключенный не высказал жалоб в отношении определенных сотрудников учреждения.
Его просьбы выражались в пожеланиях об изменении правил внутреннего распорядка колонии. В ответ мужчине дали разъяснения о порядке отбывания наказания и нормах действующего уголовно-исполнительного законодательства.
В УФСИН Омской области добавили, что осужденный не отличается примерным поведением. Его перевели в омскую колонию из заключения в Свердловской области, где он содержался в строгих условиях за систематические нарушения. Аналогичные условия созданы и в Омске.
Неправомерные действия не подтвердили и представители прокуратуры по соблюдению законов в исправительных учреждениях, побывавшие в ИК-6.