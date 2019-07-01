gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2019, 05:21

Published 1 июля 2019, 05:21

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

УФСИН опровергло домогательства к заключенным в омской колонии № 6

УФСИН опровергло домогательства к заключенным в омской колонии № 6

1 июля 2019, 05:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление Федеральной службы исполнения наказания Омской области опровергло домогательства и угрозы со стороны сотрудников Исправительной колонии № 6 по отношению к осужденным, сообщает «Новый Омск».

Ранее супруга одного из осужденных рассказала, что ее муж едва не покончил с собой из-за домогательств сотрудников колонии и активистов. Однако в УФСИН опровергли эту информацию, заявив, что сам мужчина является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, за что и содержится в строгих условиях.

Кроме того, 27 июня омскую колонию посетили уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова и консультант аппарата омского омбудсмена Игорь Патрахин. В беседе с чиновниками заключенный не высказал жалоб в отношении определенных сотрудников учреждения.

Его просьбы выражались в пожеланиях об изменении правил внутреннего распорядка колонии. В ответ мужчине дали разъяснения о порядке отбывания наказания и нормах действующего уголовно-исполнительного законодательства.

В УФСИН Омской области добавили, что осужденный не отличается примерным поведением. Его перевели в омскую колонию из заключения в Свердловской области, где он содержался в строгих условиях за систематические нарушения. Аналогичные условия созданы и в Омске.

Неправомерные действия не подтвердили и представители прокуратуры по соблюдению законов в исправительных учреждениях, побывавшие в ИК-6.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика