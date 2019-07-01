УФСИН опровергло домогательства к заключенным в омской колонии № 6

Ранее супруга одного из осужденных рассказала, что ее муж едва не покончил с собой из-за домогательств сотрудников колонии и активистов. Однако в УФСИН опровергли эту информацию, заявив, что сам мужчина является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, за что и содержится в строгих условиях.