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Posted 1 июля 2019, 04:47

Published 1 июля 2019, 04:47

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Сотрудника омского предприятия затянуло вращающимся валом трактора

Сотрудника омского предприятия затянуло вращающимся валом трактора

1 июля 2019, 04:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудник АО «Богодуховское» Павлоградского района Омской области отсудил у работодателя 248 тыс рублей за получение травмы на производстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Несчастный случай на производстве произошел в январе 2018 года, когда спецодежду омича затянуло вращающимся карданным валом трактора. Ударившись о подвижные металлические части механизма, он получил политравму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

Суд определил размер компенсации морального вреда и расходов на лечение в размере 248 тыс рублей.

Предприятие не согласилось с размером компенсации ввиду своего добровольного оказания помощи пострадавшему сотруднику. Однако апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.

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