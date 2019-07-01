Сотрудника омского предприятия затянуло вращающимся валом трактора

Posted 1 июля 2019, 04:47
Published 1 июля 2019, 04:47
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Несчастный случай на производстве произошел в январе 2018 года, когда спецодежду омича затянуло вращающимся карданным валом трактора. Ударившись о подвижные металлические части механизма, он получил политравму, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.
Суд определил размер компенсации морального вреда и расходов на лечение в размере 248 тыс рублей.
Предприятие не согласилось с размером компенсации ввиду своего добровольного оказания помощи пострадавшему сотруднику. Однако апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения.