Омск вошел в пятерку антирейтинга по обороту нелегальных сигарет

Posted 1 июля 2019, 02:13
Published 1 июля 2019, 02:13
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Данное обстоятельство объясняется географическим положением Омской области, которая является перевалочным пунктом для нескольких крупнейших каналов контрабанды из дальнего зарубежья: в основном из ОАЭ, Болгарии и Сербии, а также Казахстана и Кыргызстана.
Как отметили в компании, в целом по России из-за оборота нелегальных сигарет бюджет страны недополучает более 60 млрд рублей налогов. Начальник отдела торговли министерства экономики Омской области Владимир Путий сообщил, что в Государственную думу уже направлено предложение об ужесточении наказания за реализацию контрафактного табака, чтобы предостеречь предпринимателей от продажи нелицензионной продукции.
Представитель компании «БАТ Россия» в свою очередь считает, что некоторые меры можно принять и на региональном уровне. Например, за торговлю нелегальными сигаретами расторгать договоры аренды с предпринимателями. А для физических лиц, продающих табак на улице, за повторное нарушение предусмотреть не только штрафы, но и общественные работы или административный арест.