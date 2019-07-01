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Posted 1 июля 2019, 02:13

Published 1 июля 2019, 02:13

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омск вошел в пятерку антирейтинга по обороту нелегальных сигарет

Омск вошел в пятерку антирейтинга по обороту нелегальных сигарет

1 июля 2019, 02:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Доля нелегальных сигарет в общем объеме табачного рынка Омской области на начало 2019 года составляла 26.6%, что делает регион антилидером по объему незаконной продукции — область замыкает пятерку рейтинга, сообщает пресс-служба компании «БАТ Россия».

Данное обстоятельство объясняется географическим положением Омской области, которая является перевалочным пунктом для нескольких крупнейших каналов контрабанды из дальнего зарубежья: в основном из ОАЭ, Болгарии и Сербии, а также Казахстана и Кыргызстана.

Как отметили в компании, в целом по России из-за оборота нелегальных сигарет бюджет страны недополучает более 60 млрд рублей налогов. Начальник отдела торговли министерства экономики Омской области Владимир Путий сообщил, что в Государственную думу уже направлено предложение об ужесточении наказания за реализацию контрафактного табака, чтобы предостеречь предпринимателей от продажи нелицензионной продукции.

Представитель компании «БАТ Россия» в свою очередь считает, что некоторые меры можно принять и на региональном уровне. Например, за торговлю нелегальными сигаретами расторгать договоры аренды с предпринимателями. А для физических лиц, продающих табак на улице, за повторное нарушение предусмотреть не только штрафы, но и общественные работы или административный арест.

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