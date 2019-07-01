Омск вошел в пятерку антирейтинга по обороту нелегальных сигарет

Представитель компании «БАТ Россия» в свою очередь считает, что некоторые меры можно принять и на региональном уровне. Например, за торговлю нелегальными сигаретами расторгать договоры аренды с предпринимателями. А для физических лиц, продающих табак на улице, за повторное нарушение предусмотреть не только штрафы, но и общественные работы или административный арест.