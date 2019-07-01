Омичи собирают гуманитарную помощь для жителей затопленной Иркутской области

Posted 1 июля 2019, 02:33
Published 1 июля 2019, 02:33
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Как отметил секретарь регионального отделения партии Юрий Тетянников, будет ценна любая помощь. Омичи могут делиться не только одеждой и обувью. Иркутянам необходимы также продукты питания и гигиены.
Жители Омска уже начали приносить продовольственные продукты, крупы, а также хозяйственные моющие средства и постельные принадлежности.
Отметим, что, передавая продукты питания, необходимо обращать внимание на срок годности, герметичность упаковки, а также на отсутствие специальных условий хранения.
Напомним, от наводнения в Иркутской области пострадали пять муниципальных районов — 48 населенных пунктов ушли под воду, лишились домов 4042 семьи в числе 10 тыс человек, из них — 2269 детей.