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Posted 1 июля 2019, 02:33

Published 1 июля 2019, 02:33

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Омичи собирают гуманитарную помощь для жителей затопленной Иркутской области

Омичи собирают гуманитарную помощь для жителей затопленной Иркутской области

1 июля 2019, 02:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, объявило Омское региональное отделение партии «Единая Россия». Омичи могут оказать посильную помощь, обратившись по адресу улица Волочаевская, 11.

Как отметил секретарь регионального отделения партии Юрий Тетянников, будет ценна любая помощь. Омичи могут делиться не только одеждой и обувью. Иркутянам необходимы также продукты питания и гигиены.

Жители Омска уже начали приносить продовольственные продукты, крупы, а также хозяйственные моющие средства и постельные принадлежности.

Отметим, что, передавая продукты питания, необходимо обращать внимание на срок годности, герметичность упаковки, а также на отсутствие специальных условий хранения.

Напомним, от наводнения в Иркутской области пострадали пять муниципальных районов — 48 населенных пунктов ушли под воду, лишились домов 4042 семьи в числе 10 тыс человек, из них — 2269 детей.

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