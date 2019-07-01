Налог на имущество за 2018 год придется заплатить каждому третьему омичу

Еще 23 тыс человек смогут частично вернуть уплаченные деньги. Тем, кто имеет троих и более детей, предоставят дополнительные вычеты, уменьшив налоговую базу по налогу на кадастровую стоимость 5 кв. м площади квартиры, ее части или комнаты, а также 7 кв. м площади жилого дома или его части в расчете на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия.