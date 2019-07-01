Налог на имущество за 2018 год придется заплатить каждому третьему омичу

Posted 1 июля 2019, 08:53
Published 1 июля 2019, 08:53
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Освобождаются от его уплаты 281 тыс омичей — это пенсионеры, инвалиды I и II групп и инвалиды с детства, дети-инвалиды и военнослужащие. Все они имеют право на льготу, которая позволяет не платить налог на один объект недвижимого имущества.
Еще 23 тыс человек смогут частично вернуть уплаченные деньги. Тем, кто имеет троих и более детей, предоставят дополнительные вычеты, уменьшив налоговую базу по налогу на кадастровую стоимость 5 кв. м площади квартиры, ее части или комнаты, а также 7 кв. м площади жилого дома или его части в расчете на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия.
В пресс-службе налогового органа рассказали, что при расчете налога на имущество коэффициент составит 0,6%. Кроме этого, будет действовать коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% относительно предыдущего платежа.