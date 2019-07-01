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Posted 1 июля 2019, 08:53

Published 1 июля 2019, 08:53

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Налог на имущество за 2018 год придется заплатить каждому третьему омичу

Налог на имущество за 2018 год придется заплатить каждому третьему омичу

1 июля 2019, 08:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном Управлении ФНС сообщили, скольким налогоплательщикам будет начислен налог на имущество. По данным ведомства, такой налог обязаны заплатить 770 тыс омичей, что составляет почти треть всего населения региона.

Освобождаются от его уплаты 281 тыс омичей — это пенсионеры, инвалиды I и II групп и инвалиды с детства, дети-инвалиды и военнослужащие. Все они имеют право на льготу, которая позволяет не платить налог на один объект недвижимого имущества.

Еще 23 тыс человек смогут частично вернуть уплаченные деньги. Тем, кто имеет троих и более детей, предоставят дополнительные вычеты, уменьшив налоговую базу по налогу на кадастровую стоимость 5 кв. м площади квартиры, ее части или комнаты, а также 7 кв. м площади жилого дома или его части в расчете на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия.

В пресс-службе налогового органа рассказали, что при расчете налога на имущество коэффициент составит 0,6%. Кроме этого, будет действовать коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% относительно предыдущего платежа.

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