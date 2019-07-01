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Posted 1 июля 2019, 06:50

Published 1 июля 2019, 06:50

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Для Омска закупят стационарный пост наблюдений за загрязнением воздуха

Для Омска закупят стационарный пост наблюдений за загрязнением воздуха

1 июля 2019, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило электронный аукцион на поставку стационарного автоматизированного поста наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха.

Согласно документам, размещенным на портале Единой информационной системы в сфере закупок, максимальная цена контракта составляет 9.5 млн рублей. Стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха должен быть оборудован измерительным блоком, системой сбора и обработки данных, дополнительным оборудованием, системами управления станцией и жизнеобеспечения.

Данная станция сможет проводить анализ состава воздуха на предмет наличия диоксида азота, оксида азота, аммиака, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, формальдегида, а также измерять объемы различного рода пыли и метеорологические условия — температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра.

Планируется, что стационарный автоматизированный пост наблюдений, укомплектованный расходными материалами на год вперед, появится в Омске в период с 15 октября по 29 ноября 2019 года.

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