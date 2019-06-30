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Posted 30 июня 2019, 07:44

Published 30 июня 2019, 07:44

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, начали выплачивать компенсации

Жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, начали выплачивать компенсации

30 июня 2019, 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителям Иркутской области, которые потеряли жилье, получили вред здоровью или потеряли родственников, начали выплачивать компенсации, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Деньги из федерального бюджета регион получил накануне вечером. 662 млн рублей предназначены для первичных социальных выплат, в виде разовой финансовой помощи пострадавшим. По мере увеличения числа пострадавших из бюджета РФ будут выделены дополнительные средства, сообщили в МЧС России.

По 10 тыс рублей единовременно получат все пострадавшие от паводка, при частичной потере имущества местным жителям положено 50 тыс рублей, при полной — 100 тыс рублей. Тем, кто из-за паводка оказался в больнице, выплатят от 200 до 400 тыс рублей в зависимости от степени тяжести здоровья.

Официальной информации о погибших в МЧС России нет, но, по данным ТАСС, в настоящее время сообщается о пяти погибших, в том числе одном ребенке. Их семьям также предусмотрена компенсация: на каждого погибшего выделили по 1 млн рублей, а также им возместят затраты на погребение.

Президент России Владимир Путин поручил руководству области начать выплаты незамедлительно.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что на помощь пострадавшим из федеральной и региональной казны выделено почти 1 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, по распоряжению Левченко первые деньги начали переводить на карты жителям. Всего в списке на выплаты значатся 3.6 тыс человек.

Наводнение в Иркутской области произошло из-за обильных осадков, которые начались 25 июня. По последним данным, под воду ушли пять муниципальных районов, 48 населенных пунктов. Вода повредила 4042 дома, в которых проживают почти 10 тыс человек, из которых 2269 — дети. В ближайшие сутки, по информации специалистов, вода будет прибывать. Новый приток синоптики прогнозируют на 6-7 июля.

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