Жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, начали выплачивать компенсации

Официальной информации о погибших в МЧС России нет, но, по данным ТАСС, в настоящее время сообщается о пяти погибших, в том числе одном ребенке. Их семьям также предусмотрена компенсация: на каждого погибшего выделили по 1 млн рублей, а также им возместят затраты на погребение.