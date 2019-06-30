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Posted 30 июня 2019, 08:08

Published 30 июня 2019, 08:08

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омской области вор-рецидивист через разбитое окно вынес две фляги и газовый баллон

В Омской области вор-рецидивист через разбитое окно вынес две фляги и газовый баллон

30 июня 2019, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За сутки в Омской области раскрыто пять имущественных преступлений, в том числе кража двух фляг, тушки утки и газового баллона, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

С заявлением о краже в отдел МВД России по Черлакскому району обратилась жительница села Лесная База. Она рассказала, что неизвестный проник в ее частный дом через окно, которое перед этим разбил. Неизвестный украл две фляги, вероятно, для перевоза воды, тушки утки и один газовый баллон. Пострадавшая оценила украденное в почти 5 тыс рублей.

На месте преступления полицейские нашли пальцев рук, которые и принадлежали злоумышленнику. Они помогли установить личность вора: им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 37-летний односельчанин женщины.

В ведомстве сообщили, что на мужчину возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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