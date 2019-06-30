В Омской области вор-рецидивист через разбитое окно вынес две фляги и газовый баллон

С заявлением о краже в отдел МВД России по Черлакскому району обратилась жительница села Лесная База. Она рассказала, что неизвестный проник в ее частный дом через окно, которое перед этим разбил. Неизвестный украл две фляги, вероятно, для перевоза воды, тушки утки и один газовый баллон. Пострадавшая оценила украденное в почти 5 тыс рублей.