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Posted 30 июня 2019, 04:03

Published 30 июня 2019, 04:03

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Пропавшие в Омске школьницы ездили в Новосибирск, чтобы покататься на метро

Пропавшие в Омске школьницы ездили в Новосибирск, чтобы покататься на метро

30 июня 2019, 04:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Девушки, которые ушли из дома несколько дней назад, нашлись спустя три дня. Мама одной из них рассказала «Комсомольской правде», что за это время подруги успели съездить в другой город.

Оказалось, девушки ушли из дома и сразу отправились на попутках в Новосибирск. По словам матери, девушки хотели покататься на метро и потому решились на такой шаг. 700 километров между городами девушки преодолели на попутках.

«Дочь говорит, хотели покататься на метро. Толком не спали, гуляли, ходили в кино. Даже котенка домой привезли», — рассказала изданию мать одной из девушек.

Девушки решили отправиться в другой город, потому что думали, что о пропаже заявляют лишь на третьи сутки после пропажи, и за это время можно погулять. Домой они отправились как раз на третий день, «чтобы проблем не было».

Девушки прошли осмотр — никаких признаков насилия специалисты не обнаружили. После профилактической беседы девушек передали законным представителям, сейчас они находятся дома.

Девушки ушли из дома несколько дней назад после того, как родители наказали их и забрали мобильные телефоны. Кроме полиции, к поискам девушек привлекли поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Предполагалось, что девушки могут находиться в Новосибирске, однако нашли их в торговом центре недалеко от дома.

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