Пропавшие в Омске школьницы ездили в Новосибирск, чтобы покататься на метро

Posted 30 июня 2019, 04:03
Published 30 июня 2019, 04:03
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Оказалось, девушки ушли из дома и сразу отправились на попутках в Новосибирск. По словам матери, девушки хотели покататься на метро и потому решились на такой шаг. 700 километров между городами девушки преодолели на попутках.
«Дочь говорит, хотели покататься на метро. Толком не спали, гуляли, ходили в кино. Даже котенка домой привезли», — рассказала изданию мать одной из девушек.
Девушки решили отправиться в другой город, потому что думали, что о пропаже заявляют лишь на третьи сутки после пропажи, и за это время можно погулять. Домой они отправились как раз на третий день, «чтобы проблем не было».
Девушки прошли осмотр — никаких признаков насилия специалисты не обнаружили. После профилактической беседы девушек передали законным представителям, сейчас они находятся дома.
Девушки ушли из дома несколько дней назад после того, как родители наказали их и забрали мобильные телефоны. Кроме полиции, к поискам девушек привлекли поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Предполагалось, что девушки могут находиться в Новосибирске, однако нашли их в торговом центре недалеко от дома.