Дожди отступили: в Омске ожидается жаркая солнечная погода

Posted 30 июня 2019, 05:28
Published 30 июня 2019, 05:28
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В понедельник, 1 июля, температура поднимется до 27 градусов тепла, при этом будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Осадков не ожидается, но ночью и утром местами может наблюдаться туман.
Во вторник, 2 июля, воздух нагреется до +29 градусов. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Осадков синоптики также не обещают.
В среду, 3 июля, ночью осадков не будет, днем возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем достигнет +31 градуса тепла, в ночь на среду она опустится не ниже +15 градусов. Помимо осадков, в этот день ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 13-18 м/с.