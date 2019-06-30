Дожди отступили: в Омске ожидается жаркая солнечная погода

В среду, 3 июля, ночью осадков не будет, днем возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем достигнет +31 градуса тепла, в ночь на среду она опустится не ниже +15 градусов. Помимо осадков, в этот день ожидается восточный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 13-18 м/с.