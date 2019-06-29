В Омской области из дома сбежала школьница в ярко-оранжевых кроссовках

Заявление об уходе ребенка из дома в МО МВД России «Тюкалинский» поступило от жительницы села Малиновка Тюкалинского района. По сообщению заявительницы, девушка ушла днем 28 июня. Сейчас полицейские проверяют места, где чаще всего бывала школьница, и общаются с ее друзьями и знакомыми.