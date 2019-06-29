В Омской области из дома сбежала школьница в ярко-оранжевых кроссовках

Posted 29 июня 2019, 07:01
Published 29 июня 2019, 07:01
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Заявление об уходе ребенка из дома в МО МВД России «Тюкалинский» поступило от жительницы села Малиновка Тюкалинского района. По сообщению заявительницы, девушка ушла днем 28 июня. Сейчас полицейские проверяют места, где чаще всего бывала школьница, и общаются с ее друзьями и знакомыми.
На вид девушке 15-17 лет, рост 150-155 см, телосложение плотное, волосы желтого цвета, острижены до плеч, глаза голубые. В день ухода девушка была одета в ярко-оранжевые кроссовки. Особой приметой школьницы является шрам на внутренней стороне левой руки от ладони до локтя.
Любую информацию о возможном местонахождении школьницы следует сообщить в полицию.