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Posted 29 июня 2019, 07:01

Published 29 июня 2019, 07:01

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

В Омской области из дома сбежала школьница в ярко-оранжевых кроссовках

В Омской области из дома сбежала школьница в ярко-оранжевых кроссовках

29 июня 2019, 07:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о пропаже 15-летней школьницы, которая ушла из дома накануне вечером.

Заявление об уходе ребенка из дома в МО МВД России «Тюкалинский» поступило от жительницы села Малиновка Тюкалинского района. По сообщению заявительницы, девушка ушла днем 28 июня. Сейчас полицейские проверяют места, где чаще всего бывала школьница, и общаются с ее друзьями и знакомыми.

На вид девушке 15-17 лет, рост 150-155 см, телосложение плотное, волосы желтого цвета, острижены до плеч, глаза голубые. В день ухода девушка была одета в ярко-оранжевые кроссовки. Особой приметой школьницы является шрам на внутренней стороне левой руки от ладони до локтя.

Любую информацию о возможном местонахождении школьницы следует сообщить в полицию.

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