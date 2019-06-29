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Posted 29 июня 2019, 03:33

Published 29 июня 2019, 03:33

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Роспотребнадзор: только легальные табачные киоски оштрафованы на полмиллиона рублей

Роспотребнадзор: только легальные табачные киоски оштрафованы на полмиллиона рублей

29 июня 2019, 03:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Только на легальных торговых объектах, где продаются табачные изделия, с начала года было выявлено 116 нарушений — такие данные представила начальник отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения регионального Роспотребнадзора Марина Бойко, сообщает «ОмскИнформ».

Издание со слов специалиста уточняет, что региональный Роспотребнадзор в текущем году провел 136 проверок на 116 торговых объектах. В результате было составлено 116 протоколов на общую сумму штрафов 564 тыс рублей. С реализации было снято 8 496 пачек сомнительных сигарет. Однако эти данные, по сообщению представителя ведомства, не такие большие, так как проверки проходили лишь на легальных объектах.

Бойко рассказала, что самым частым нарушением одних только легальных объектов стало слишком маленькое расстояние между торговой точкой и образовательным учреждением. Вместе с этим были зафиксированы случаи, когда табачную продукцию продавали несовершеннолетним. Также у проверяющих были претензии и к табачным изделиям.

«В реализации находились табачные изделия без акцизных марок. Часто на упаковке не указана средняя и максимальная розничная цена и дата изготовления. Не на всех объектах есть знак о запрете курения табака», — приводит слова начальника отдела «ОмскИнформ».

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