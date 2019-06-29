Роспотребнадзор: только легальные табачные киоски оштрафованы на полмиллиона рублей

Издание со слов специалиста уточняет, что региональный Роспотребнадзор в текущем году провел 136 проверок на 116 торговых объектах. В результате было составлено 116 протоколов на общую сумму штрафов 564 тыс рублей. С реализации было снято 8 496 пачек сомнительных сигарет. Однако эти данные, по сообщению представителя ведомства, не такие большие, так как проверки проходили лишь на легальных объектах.