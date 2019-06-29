Омичам запретили заводить крокодилов, волков и окуней в качестве домашних животных

Однако дома таких животных все-таки можно держать, если они пострадали и не могут существовать в естественной среде или перед передачей в спецучреждения. Также разрешается держать дома животных из списка для сохранения их генофонда. Тот, у кого появится кто-то из списка, должен в течение трех дней с момента принятия животных на временное содержание уведомить об этом Росприроднадзор.