Омичам запретили заводить крокодилов, волков и окуней в качестве домашних животных

Posted 29 июня 2019, 04:59
Published 29 июня 2019, 04:59
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Постановление запрещает держать дома животных, представляющих потенциальную опасность для владельцев, а также тех, для кого условия содержания в неволе значительно отличаются от привычных.
В перечень входят змеи, среди которых королевская кобра и питоны длиной более 4 м, ящерицы-ядозубы и комодский варан, крокодилы, каймановые черепахи, скорпионы, пауки, в том числе черная вдова, а также китообразные, сирены, моржи, львы, тигры, волки, жирафы, пингвины, морские окуни и другие. С полным списком животных, которых с 1 января 2020 года будет запрещено держать дома, можно ознакомиться здесь.
Запрет распространяется лишь на жилые дома: указанные животные все еще могут содержаться в зоопарках, цирках, зоосадах, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.
Однако дома таких животных все-таки можно держать, если они пострадали и не могут существовать в естественной среде или перед передачей в спецучреждения. Также разрешается держать дома животных из списка для сохранения их генофонда. Тот, у кого появится кто-то из списка, должен в течение трех дней с момента принятия животных на временное содержание уведомить об этом Росприроднадзор.
Также в документе отмечается, что запрещенные животные могут остаться у владельцев, если их завели до 1 января 2020 года. Тогда они могут находиться на содержании хозяина до своей естественной смерти.