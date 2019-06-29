Обманы, угрозы, слежка: кто стоит за черными копателями на Ставрополье

Posted 29 июня 2019, 10:11
Published 29 июня 2019, 10:11
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В 2014 году стало известно о «черных копателях», работающих в Кочубейском районе Ставропольского края. Контролировал производившиеся без лицензии работы сын бывшего министра сельского хозяйства и действующего главы Росгидромета Василия Лозового Виталий. Разрешение на это, по данным издания, якобы дал замминистра природных ресурсов Владимир Бордиян.
В конце прошлого года Лозового и других его подельников осудили за нанесение ущерба окружающей среде и незаконного обогащения в общей сумме на 109 млн рублей. В наказание Лозового отправили под домашний арест. Позже выяснилось, что над Лозовым все это время стоял бывший замначальника полиции Ставрополя Владимир Новиков, который и создал группировку для совершения нескольких преступлений и управлял ей, распределяя силы по районам. В итоге от действий группировки пострадали 14 человек и потеряли 50 млн рублей.
В ходе дела Лозового выяснилось, что они с Новиковым проводили махинации с недвижимостью: предоставляли займы малоимущим под залог недвижимости. После того, как люди расплачивались с долгами, квартиры им уже не принадлежали. Однако пострадавшие ничего сделать они не могли: в полиции их заявления не рассматривали по неофициальному указу Новикова. Заработанные на малоимущих деньги Новиков вкладывал в коммерческие организации, в числе которых ООО «Птицеград», 000 «Достаток», и даже кафе «Восвояси» в Ставрополе.
Все 14 человек, пострадавших от ОПС, до сих пор не могут вернуть свое имущество. В течение последних двух лет они просят помочь в расследовании Бастрыкина и начальника ГСУ по СКФО. По словам обманутых жителей, в возбуждении дела руководитель Промышленного СУ СК Антоненко сначала отказал — добиться этого удалось только после вмешательства прокуратуры. Однако дело все еще стоит на месте.
Пострадавшие объясняют затянутое дело дружбой членов ОПС и Антоненко — об этом говорят совместные фото в соцсетях. Еще одним покровителем банды называют начальника отдела по расследованию особо важных дел в комитете Юрия Ляшенко, который пытался направить дело в район, чтобы его закрыли. Собеседники издания также рассказали, что он, Антоненко и Новиков вместе учились в школе милиции и продолжают близко общаться.
Инициативная группа подала несколько заявлений на имя руководителя ГСУ по СКФО Олега Васильева с просьбой передать дело им и проверить бездействие главы ставропольского СК Игоря Иванова. Первый, по сообщению источника издания в СКР, уже отреагировал на заявления, и в отношении Иванова начата служебная проверка.
На данный момент все члены группировки находятся под подпиской о невыезде, но это не препятствует рыбалке и отдыху в соседних регионах. Доказательства — те же фото в соцсетях. Никаких мер о заключении под стражу Новикова, Лозового и остальных членов ОПС не предпринимается. Свидетели, в свою очередь, получают сообщения с угрозами, а за некоторыми и вовсе организовали слежку.
Портал сообщает, что запросы в СУ СКР по СК, в ГСУ по СКФО, а также на имя руководителя СК Александра Бастрыкина и в Генпрокуратуру РФ уже направлены.