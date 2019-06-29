Обманы, угрозы, слежка: кто стоит за черными копателями на Ставрополье

В ходе дела Лозового выяснилось, что они с Новиковым проводили махинации с недвижимостью: предоставляли займы малоимущим под залог недвижимости. После того, как люди расплачивались с долгами, квартиры им уже не принадлежали. Однако пострадавшие ничего сделать они не могли: в полиции их заявления не рассматривали по неофициальному указу Новикова. Заработанные на малоимущих деньги Новиков вкладывал в коммерческие организации, в числе которых ООО «Птицеград», 000 «Достаток», и даже кафе «Восвояси» в Ставрополе.