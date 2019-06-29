Наводнение в Иркутской области: пострадавших эвакуируют на вертолетах

Posted 29 июня 2019, 16:22
Published 29 июня 2019, 16:22
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Подтопления произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах. По водой оказались 31 населенный пункт, 3 735 жилых домов, в которых до наводнения проживали 9 063 человека, из которых 2 087 — дети. Вода повредила ФАПы, школы, детсады, а также автомосты и 17 местных автодорог.
Несмотря на то, что наводнение началось 25 июня, вода все еще прибывает: в ближайшие сутки специалисты прогнозируют подтопление еще двух населенных пунктов и 85 жилых домов.
Спасатели уже эвакуировали с мест подтоплений 1 161 человека, в том числе 261 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 561 человек, остальные уехали к родным и знакомым, сообщили в пресс-службе ведомства. В Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах в качестве превентивной меры отключено электроснабжение.
Кроме людей, от воды страдают и животные. В частности, за время наводнения 165 из 201 голов крупного рогатого скота и 32 из 42 лошади погибли. На территории двух районов находится 7 скотомогильников, однако угрозы подтопления нет.
«Организовано оказание адресной помощи населения по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости. Проводится отсыпка грунтом низменных мест. Организовано дежурство спасателей совместно с медицинскими работниками. Силами МВД России обеспечивается охрана общественного порядка», — сообщили в МЧС России.
В зоне подтопления работают 100 спасателей Сибирского спасательного центра, 11 единиц техники и 9 плавсредств. Местных жителей эвакуируют посредством авиации: для этого в зону ЧС перенаправлено 8 самолетов Ми-8 МЧС России. Коме этого, сюда направлено 30 тонн гуманитарной помощи — палатки, дамбы, лодки и одеяла.
«К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 570 человек, 125 единиц техники, 49 плавсредств, 5 воздушных судов, из них от МЧС России — более 380 человек, 56 единиц техники, 42 плавсредств, 5 воздушных судов», — сообщили в ведомстве.
На помощь пострадавшим жителям Иркутской области правительство РФ выделило 662 млн рублей.