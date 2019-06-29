На севере Омской области утонул 20-летний сельчанин

Напомним, в начале июня было найдено тело 18-летнего студента первого курса ОмГУПСа, который пропал в ночь с 25 на 26 мая. Официальная версия следствия — парень вышел из бара DOSKI в два часа ночи, направился к реке и в темноте оступился и упал с берега в воду.