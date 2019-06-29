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Posted 29 июня 2019, 08:42

Published 29 июня 2019, 08:42

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

На севере Омской области утонул 20-летний сельчанин

На севере Омской области утонул 20-летний сельчанин

29 июня 2019, 08:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омской полиции сообщили о несчастном случае с 20-летним парнем, который ушел купаться и не вернулся.

По сообщению ведомства, житель деревни Ташетканы Тевризского района Омской области ушел на озеро, чтобы искупаться, вечером 28 июня, однако домой так и не пришел.

В УМВД России по Омской области предполагают, что 20-летний сельчанин утонул в озере Ташетканское накануне, около 18:30 часов, однако его тело до сих пор не нашли. Проводится проверка по факту несчастного случая.

Напомним, в начале июня было найдено тело 18-летнего студента первого курса ОмГУПСа, который пропал в ночь с 25 на 26 мая. Официальная версия следствия — парень вышел из бара DOSKI в два часа ночи, направился к реке и в темноте оступился и упал с берега в воду.

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