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Posted 29 июня 2019, 09:00

Published 29 июня 2019, 09:00

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Должность судьи Омского областного суда стала вакантной

Должность судьи Омского областного суда стала вакантной

29 июня 2019, 09:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Судья Омского областного суда Нина Чукреева уходит в отставку. Такое решение накануне приняли на заседании квалификационной коллегии судей Омской области, сообщили в пресс-службе ККС.

Заседание состоялось в пятницу, 28 июня. На повестке дня было 20 вопросов, в том числе отставка двух судей. Свои должности оставили судья Омского областного суда Нина Чукреева и мировой судья судебного участка № 63 в Ленинском судебном районе в Омске Ольга Быкова.

При этом квалификационная коллегия дала рекомендации на замещение нескольким судьям. В частности, на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 22 в Омском судебном районе рекомендована Вера Немцева, на должность судьи Оконешниковского районного суда — Ирина Батурина. На должность судьи Советского районного суда рекомендованы два специалиста — Александр Бекетов и Алия Темиркалина.

На ККС также рассмотрели вопросы присвоения специалистам квалификационных классов и вопросы назначения на временные должности.

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