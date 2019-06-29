Должность судьи Омского областного суда стала вакантной

Заседание состоялось в пятницу, 28 июня. На повестке дня было 20 вопросов, в том числе отставка двух судей. Свои должности оставили судья Омского областного суда Нина Чукреева и мировой судья судебного участка № 63 в Ленинском судебном районе в Омске Ольга Быкова.