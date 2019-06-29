Должность судьи Омского областного суда стала вакантной

Posted 29 июня 2019, 09:00
Published 29 июня 2019, 09:00
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Заседание состоялось в пятницу, 28 июня. На повестке дня было 20 вопросов, в том числе отставка двух судей. Свои должности оставили судья Омского областного суда Нина Чукреева и мировой судья судебного участка № 63 в Ленинском судебном районе в Омске Ольга Быкова.
При этом квалификационная коллегия дала рекомендации на замещение нескольким судьям. В частности, на вакантную должность мирового судьи судебного участка № 22 в Омском судебном районе рекомендована Вера Немцева, на должность судьи Оконешниковского районного суда — Ирина Батурина. На должность судьи Советского районного суда рекомендованы два специалиста — Александр Бекетов и Алия Темиркалина.
На ККС также рассмотрели вопросы присвоения специалистам квалификационных классов и вопросы назначения на временные должности.