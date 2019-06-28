В Омске в возрасте 83 лет умер Иван Голушко

В Омскую область Иван Голушко приехал в 1960 году и стал работать комбайнером, а позже был избран секретарем парткома совхоза «Победа». Затем стал председателем райкома профсоюза сельхозработников Шербакульского района и до 1992 года работал агрономом-организатором по трем районам Омской области.