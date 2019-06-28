В Омске в возрасте 83 лет умер Иван Голушко

Posted 28 июня 2019, 03:32
Published 28 июня 2019, 03:32
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Иван Голушко умер после продолжительной болезни, оставив после себя двоих детей, пятерых внуков и троих правнуков. Накануне, 27 июня, его похоронили на Старо-Северном мемориальном кладбище.
Голушко родился в многодетной семье в городе Петропавловске, окончил ремесленное училище в Свердловской области и работал на магниевом заводе в Пермской области. Во время прохождения армейской службы стал военным корреспондентом и начал писать стихи.
В Омскую область Иван Голушко приехал в 1960 году и стал работать комбайнером, а позже был избран секретарем парткома совхоза «Победа». Затем стал председателем райкома профсоюза сельхозработников Шербакульского района и до 1992 года работал агрономом-организатором по трем районам Омской области.
Город55 выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Голушко.