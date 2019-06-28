gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2019, 03:32

Published 28 июня 2019, 03:32

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске в возрасте 83 лет умер Иван Голушко

В Омске в возрасте 83 лет умер Иван Голушко

28 июня 2019, 03:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во вторник, 25 июня, в Омске на 84-м году жизни скончался Иван Голушко, отец омского депутата Госдумы Андрея Голушко, сообщает «Новый Омск».

Иван Голушко умер после продолжительной болезни, оставив после себя двоих детей, пятерых внуков и троих правнуков. Накануне, 27 июня, его похоронили на Старо-Северном мемориальном кладбище.

Голушко родился в многодетной семье в городе Петропавловске, окончил ремесленное училище в Свердловской области и работал на магниевом заводе в Пермской области. Во время прохождения армейской службы стал военным корреспондентом и начал писать стихи.

В Омскую область Иван Голушко приехал в 1960 году и стал работать комбайнером, а позже был избран секретарем парткома совхоза «Победа». Затем стал председателем райкома профсоюза сельхозработников Шербакульского района и до 1992 года работал агрономом-организатором по трем районам Омской области.

Город55 выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Голушко.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика