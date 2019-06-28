В Омске скончался известный врач-педиатр Наиль Юняев

Posted 28 июня 2019, 10:40
Published 28 июня 2019, 10:40
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Врачом он стал в 1970 году, окончив Омский государственный медуниверситет по специальности «Педиатрия». Более 35 лет он работал фельдшером, врачом-педиатром, участковым педиатром и главврачом станции скорой помощи Аккурганской центральной районной больницы. Шесть лет, с 1979 по 1985 годы, Наиль Юняев работал в должность заместителя главного врача по лечебной работе городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.
Более 20 лет специалист замещал руководящие должности в Главном управлении здравоохранения Омской области. После реорганизации управления в минздрав Омской области в 2004 году вышел на пенсию по возрасту, в последние годы он возглавлял региональную общественную организацию «Ветераны здравоохранения Омской области».
Наиль Юняев имел звание заслуженного врача РФ, награжден значком «Отличнику здравоохранения».
«Прощание состоится 28 июня 2019 года с 15:00 до 17:00 часов в здании бюджетного учреждения здравоохранения Омской области „Клинический онкологический диспансер“ по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корпус 1», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.