gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2019, 10:40

Published 28 июня 2019, 10:40

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске скончался известный врач-педиатр Наиль Юняев

В Омске скончался известный врач-педиатр Наиль Юняев

28 июня 2019, 10:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили о смерти известного омского врача-педиатра Наиля Юняева.

Врачом он стал в 1970 году, окончив Омский государственный медуниверситет по специальности «Педиатрия». Более 35 лет он работал фельдшером, врачом-педиатром, участковым педиатром и главврачом станции скорой помощи Аккурганской центральной районной больницы. Шесть лет, с 1979 по 1985 годы, Наиль Юняев работал в должность заместителя главного врача по лечебной работе городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Более 20 лет специалист замещал руководящие должности в Главном управлении здравоохранения Омской области. После реорганизации управления в минздрав Омской области в 2004 году вышел на пенсию по возрасту, в последние годы он возглавлял региональную общественную организацию «Ветераны здравоохранения Омской области».

Наиль Юняев имел звание заслуженного врача РФ, награжден значком «Отличнику здравоохранения».

«Прощание состоится 28 июня 2019 года с 15:00 до 17:00 часов в здании бюджетного учреждения здравоохранения Омской области „Клинический онкологический диспансер“ по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корпус 1», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика