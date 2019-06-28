В Омске скончался известный врач-педиатр Наиль Юняев

Врачом он стал в 1970 году, окончив Омский государственный медуниверситет по специальности «Педиатрия». Более 35 лет он работал фельдшером, врачом-педиатром, участковым педиатром и главврачом станции скорой помощи Аккурганской центральной районной больницы. Шесть лет, с 1979 по 1985 годы, Наиль Юняев работал в должность заместителя главного врача по лечебной работе городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.