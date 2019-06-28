Ушедших из дома школьниц нашли в одном из торговых центров Омска

Posted 28 июня 2019, 13:26
Published 28 июня 2019, 13:26
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
В ведомстве пояснили, что девушек нашли патрульно-постовые в одном из торгово-развлекательных центров города. В каком именно, в ведомстве не уточнили. Вероятно, их обнаружили в МЕГЕ, где, по словам их знакомых, они часто проводят время.
Девушек доставили в отдел полиции № 1, сейчас с ним проводят профилактическую беседу. После этого школьниц передадут законным представителям. По предварительным данным полиции, противоправных действий в отношении школьниц не совершалось.
Девушки ушли из дома днем 26 июня после ссоры с родителями. К поискам девушек сегодня подключился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Девушку начали искать в Новосибирске, так как за два дня они могли добраться автостопом в соседний город.