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Posted 28 июня 2019, 13:26

Published 28 июня 2019, 13:26

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Ушедших из дома школьниц нашли в одном из торговых центров Омска

Ушедших из дома школьниц нашли в одном из торговых центров Омска

28 июня 2019, 13:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Поиски 14- и 15-летних девушек, ушедших из дома 26 июня, завершены. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В ведомстве пояснили, что девушек нашли патрульно-постовые в одном из торгово-развлекательных центров города. В каком именно, в ведомстве не уточнили. Вероятно, их обнаружили в МЕГЕ, где, по словам их знакомых, они часто проводят время.

Девушек доставили в отдел полиции № 1, сейчас с ним проводят профилактическую беседу. После этого школьниц передадут законным представителям. По предварительным данным полиции, противоправных действий в отношении школьниц не совершалось.

Девушки ушли из дома днем 26 июня после ссоры с родителями. К поискам девушек сегодня подключился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Девушку начали искать в Новосибирске, так как за два дня они могли добраться автостопом в соседний город.

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