«Почта России» составит конкуренцию сервисам по доставке еды в Омской области

К своей потребительской нише «Почта России» причисляет прежде всего пенсионеров, инвалидов и жителей отдаленных районов Омской области, а также тех, кто по каким-то причинам не может выйти из дома, хотя воспользоваться сервисом доставки еды может любой омич.