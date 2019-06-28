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Posted 28 июня 2019, 07:11

Published 28 июня 2019, 07:11

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

«Почта России» составит конкуренцию сервисам по доставке еды в Омской области

«Почта России» составит конкуренцию сервисам по доставке еды в Омской области

28 июня 2019, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Почта России» осваивает новую для себя рыночную нишу — доставку еды на дом. Новый сервис успели оценить уже более 16 тысяч жителей Омской области, сообщает пресс-служба УФМС Омской области — ФГУП «Почта России».

Омские почтальоны составят конкуренцию таким известным сервисам по доставке еды, как «Яндекс» и Delivery Club, недавно пришедшим в город. Разве что доставка товаров первой необходимости, упор на которые делает «Почта России», будет затягиваться до следующего посещения почтальоном.

Оформление заказа происходит при непосредственном общении с почтальоном — он фиксирует потребности клиента на специальном бланке заказа и приносит товары на дом при следующем визите.

В продуктовую корзину товаров первой необходимости «Почты России» входят: консервы, макароны, мука, дрожжи, кондитерские изделия, чай, кофе, бытовая химия, канцелярские принадлежности. При этом на ряд продуктов омичам предлагают скидки. По низким ценам можно купить растительное масло, муку, чай, крупы, макароны и сгущенку.

К своей потребительской нише «Почта России» причисляет прежде всего пенсионеров, инвалидов и жителей отдаленных районов Омской области, а также тех, кто по каким-то причинам не может выйти из дома, хотя воспользоваться сервисом доставки еды может любой омич.

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