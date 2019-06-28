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Posted 28 июня 2019, 02:22

Published 28 июня 2019, 02:22

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омская область стала одной из первых в России по срокам начала ремонта дорог

Омская область стала одной из первых в России по срокам начала ремонта дорог

28 июня 2019, 02:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Правительство Российской Федерации отметило Омскую область как одну из лучших в стране по срокам начала ремонта дорог в регионе. В то время как некоторые субъекты разыграли только 10% годовых контрактов, в Омске уже определены подрядчики по всему объему работ, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

В среду, 26 июня, губернатор Омской области Александр Бурков принимал участие в заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

Резюмируя итоги заседания, можно выделить несколько ключевых аспектов. Прежде всего, в 2019 году в Омской области планируется отремонтировать почти 180 километров дорог и ликвидировать 13 очагов аварийности, таким образом увеличив долю путепроводов, соответствующих нормативным требованиям, в Омске с 47 до 85%, в районах области — с 36 до 47.3%.

Следующий важный момент — долгосрочность заключенных контрактов с подрядчиками, на срок от 3 до 6 лет, и ужесточение контроля. То есть проектировщики, ремонтники или строители дороги должны отвечать в том числе за дальнейшую эксплуатацию и обслуживание объекта, неся ответственность за него на протяжении всего гарантийного срока.

И, наконец, снижение аварийности на дорогах, повышение которой связано с увеличением скорости автомобильного потока, вызванного, в свою очередь, повышением качества дорожного покрытия. Чтобы снизить аварийность, в Омской области выполнят следующие работы: нанесут дорожную разметку пластиком, установят комплексы фотофиксации, светофоры, пешеходные и дорожные ограждения, освещение, разделительные отбойные сооружения. Кроме того, на дорогах регионального и межмуниципального значения оборудуют автоматические пункты весогабаритного контроля, которые позволят сохранять дорожное покрытие и получать возмещение за причиненный дорогам вред.

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