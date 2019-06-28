Омская область стала одной из первых в России по срокам начала ремонта дорог

Posted 28 июня 2019, 02:22
Published 28 июня 2019, 02:22
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
В среду, 26 июня, губернатор Омской области Александр Бурков принимал участие в заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.
Резюмируя итоги заседания, можно выделить несколько ключевых аспектов. Прежде всего, в 2019 году в Омской области планируется отремонтировать почти 180 километров дорог и ликвидировать 13 очагов аварийности, таким образом увеличив долю путепроводов, соответствующих нормативным требованиям, в Омске с 47 до 85%, в районах области — с 36 до 47.3%.
Следующий важный момент — долгосрочность заключенных контрактов с подрядчиками, на срок от 3 до 6 лет, и ужесточение контроля. То есть проектировщики, ремонтники или строители дороги должны отвечать в том числе за дальнейшую эксплуатацию и обслуживание объекта, неся ответственность за него на протяжении всего гарантийного срока.
И, наконец, снижение аварийности на дорогах, повышение которой связано с увеличением скорости автомобильного потока, вызванного, в свою очередь, повышением качества дорожного покрытия. Чтобы снизить аварийность, в Омской области выполнят следующие работы: нанесут дорожную разметку пластиком, установят комплексы фотофиксации, светофоры, пешеходные и дорожные ограждения, освещение, разделительные отбойные сооружения. Кроме того, на дорогах регионального и межмуниципального значения оборудуют автоматические пункты весогабаритного контроля, которые позволят сохранять дорожное покрытие и получать возмещение за причиненный дорогам вред.