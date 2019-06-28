Омская область стала одной из первых в России по срокам начала ремонта дорог

Следующий важный момент — долгосрочность заключенных контрактов с подрядчиками, на срок от 3 до 6 лет, и ужесточение контроля. То есть проектировщики, ремонтники или строители дороги должны отвечать в том числе за дальнейшую эксплуатацию и обслуживание объекта, неся ответственность за него на протяжении всего гарантийного срока.