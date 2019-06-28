Омск и Горно-Алтайск планируют соединить прямым авиарейсом

Posted 28 июня 2019, 12:04
Published 28 июня 2019, 12:04
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
Рейс может появиться уже в следующем году, заявил губернатор области. Это становится необходимым, так как поток туристов из Омска, отправляющихся на отдых на Алтай, вынуждены тратить много времени, добираясь до места назначения наземным транспортом.
«Рост спроса на внутренний туризм и наличие реального пассажиропотока в Республику Алтай являются серьезными предпосылками для открытия нового прямого рейса. Не исключено, что, начиная уже с лета 2020 года, омичи смогут летать в Горно-Алтайск, а алтайцы — в столицу Омской области», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Некоторое время назад было открыто несколько прямых рейсов по России, в частности, теперь самолеты из Омска без пересадок летают в Красноярск, Екатеринбург и Казань. В 2019 году на доступные региональные перевозки в бюджете области предусмотрено 82.5 млн рублей.
Ранее о возможности открытия международного рейса заговорила Оксана Фадина. По ее словам, открытие рейса в Маньчжурию станет неплохим толчком для развития взаимной торговли и туризма.