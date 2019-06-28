Омск и Горно-Алтайск планируют соединить прямым авиарейсом

Некоторое время назад было открыто несколько прямых рейсов по России, в частности, теперь самолеты из Омска без пересадок летают в Красноярск, Екатеринбург и Казань. В 2019 году на доступные региональные перевозки в бюджете области предусмотрено 82.5 млн рублей.