Омичу, насмерть сбившему пенсионерку на пешеходном переходе, грозит 5 лет колонии

Posted 28 июня 2019, 03:56
Published 28 июня 2019, 03:56
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая 2019 года на улице Химиков. Там на нерегулируемом пешеходном переходе омич на автомобиле марки Subaru, ехавший с превышением допустимой скорости движения, сбил 81-летнюю пенсионерку.
От полученных травм пожилая женщина скончалась.
Санкция инкриминируемой водителю статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.