gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2019, 03:56

Published 28 июня 2019, 03:56

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омичу, насмерть сбившему пенсионерку на пешеходном переходе, грозит 5 лет колонии

Омичу, насмерть сбившему пенсионерку на пешеходном переходе, грозит 5 лет колонии

28 июня 2019, 03:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Советский районный суд города Омска на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая 2019 года на улице Химиков. Там на нерегулируемом пешеходном переходе омич на автомобиле марки Subaru, ехавший с превышением допустимой скорости движения, сбил 81-летнюю пенсионерку.

От полученных травм пожилая женщина скончалась.

Санкция инкриминируемой водителю статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика