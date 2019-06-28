Омичу, насмерть сбившему пенсионерку на пешеходном переходе, грозит 5 лет колонии

В Советский районный суд города Омска на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 мая 2019 года на улице Химиков. Там на нерегулируемом пешеходном переходе омич на автомобиле марки Subaru, ехавший с превышением допустимой скорости движения, сбил 81-летнюю пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась. Санкция инкриминируемой водителю статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.