Омичка сдала на авторазбор новую машину, не рассчитавшись с продавцом

Posted 28 июня 2019, 10:20
Published 28 июня 2019, 10:20
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Как рассказал полицейским 25-летний омич, он хотел продать свой автомобиль ВАЗ-2106 и разместил объявления в интернете. Через некоторое время ему позвонила первая покупательница и предложила купить автомобиль в рассрочку. Мужчина согласился и после составления договора купли-продажи передал покупательнице ключи. Однако денег омич не дождался, а позже и вовсе узнал от своих знакомых, работающих на авторазборе, что автомобиль эта самая женщина сдала им за 25 тыс рублей.
Тогда горожанин обратился в полицию и сообщил оперативникам адрес женщины, указанный в договоре. Однако в Исилькульском районе, где якобы проживала покупательница, никого не оказалось. Позже стало известно, что женщина со своим сожителем выехала в Омск на электричке. Пару высадили на станции «Микрорайон Входной», где их уже ждали полицейские.
Задержанная 32-летняя жительница Исилькуля ранее была судима. Покупку автомобиля она не стала отрицать, как и то, что за автомобиль не планировала рассчитываться. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ей грозит заключение вплоть до 5 лет тюрьмы.