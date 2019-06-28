Омичка сдала на авторазбор новую машину, не рассчитавшись с продавцом

Как рассказал полицейским 25-летний омич, он хотел продать свой автомобиль ВАЗ-2106 и разместил объявления в интернете. Через некоторое время ему позвонила первая покупательница и предложила купить автомобиль в рассрочку. Мужчина согласился и после составления договора купли-продажи передал покупательнице ключи. Однако денег омич не дождался, а позже и вовсе узнал от своих знакомых, работающих на авторазборе, что автомобиль эта самая женщина сдала им за 25 тыс рублей.