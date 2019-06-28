Экс-чиновники Асташов и Триппель требуют у городских властей 6 га земли в Береговом

Речь идет об участке 55:36:010101:1825 площадью 6.7 га, расположенном в поселке Береговом и его округе. Документально точно расположение участка неизвестно, так как он до сих пор не разграничен. Однако находится он в кадастровом квартале 55:36:010101, который расположен рядом с поселками Береговой и Надеждино.