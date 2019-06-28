Экс-чиновники Асташов и Триппель требуют у городских властей 6 га земли в Береговом

Posted 28 июня 2019, 06:00
Published 28 июня 2019, 06:00
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Как стало известно Городу55, с заявлением о предоставлении участка в собственность без проведения торгов «Сибирская лесопромышленная компания» обратилась в конце марта 2019 года, а 5 апреля получила из депимущества письмо с отказом. Это и стало поводом для обращения в суд.
Речь идет об участке 55:36:010101:1825 площадью 6.7 га, расположенном в поселке Береговом и его округе. Документально точно расположение участка неизвестно, так как он до сих пор не разграничен. Однако находится он в кадастровом квартале 55:36:010101, который расположен рядом с поселками Береговой и Надеждино.
В поселке Береговом юридически прописана «Сибирская лесопромышленная компания». Вероятно, предприятие, занимающееся производством фанеры и других древесных изделий, требует предоставить ему землю под его производственными объектами.
Принадлежит «Сибирская лесопромышленная компания» двум бывшим чиновникам. Уставным капиталом фирмы в равных долях владеют бывший первый замгубернатора и министр экономики Омской области Александр Триппель и экс-глава департамента имущественных отношений Омска Евгений Асташов. Вместе они владеют еще несколькими предприятиями, в том числе «Инновационным центром имплантации», сетями предприятий «Русшина» и «Спарта-Мед».