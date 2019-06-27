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Posted 27 июня 2019, 10:42

Published 27 июня 2019, 10:42

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В сумерках семилетний омич не смог найти дорогу домой

В сумерках семилетний омич не смог найти дорогу домой

27 июня 2019, 10:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске росгвардейцы помогли вернуться домой семилетнему мальчику, который с наступлением сумерек заблудился и не смог найти дорогу домой, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ребенок потерялся вечером 26 июня. Сообщение об этом сотрудники Росгвардии получили в 23:30. Получив информацию о том, как выглядит семилетний ребенок, они начали объезд микрорайона Московка Ленинского округа и вскоре у гипермаркета на Сибирском проспекте увидели мальчика, одиноко бродившего по парковке.

Подойдя ближе, росгвардейцы узнали в нем разыскиваемого мальчика. В это время им поступил еще один сигнал, уже из гипермаркета. Оказалось, что ребенка заметили охранники магазина и вызвали вневедомственную охрану.

Мальчик рассказал, что долгое время гулял с друзьями, но после того как попрощался с ними, не смог найти дорогу домой, так как не знал точного адреса. Тогда он решил подойти к гипермаркету, чтобы попросить помощи у работников магазина или прохожих.

Ребенка сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции, где его ждали заявившие о пропаже родители. Как оказалось, сначала они сами пытались найти сына во дворах, но после неудачных поисков обратились за помощью к органам правопорядка.

В пресс-службе омской Росгвардии сообщают, что, по предварительной информации, противоправных действий в отношении семилетнего омича за это время не совершалось.

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