В сумерках семилетний омич не смог найти дорогу домой

Posted 27 июня 2019, 10:42
Published 27 июня 2019, 10:42
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Ребенок потерялся вечером 26 июня. Сообщение об этом сотрудники Росгвардии получили в 23:30. Получив информацию о том, как выглядит семилетний ребенок, они начали объезд микрорайона Московка Ленинского округа и вскоре у гипермаркета на Сибирском проспекте увидели мальчика, одиноко бродившего по парковке.
Подойдя ближе, росгвардейцы узнали в нем разыскиваемого мальчика. В это время им поступил еще один сигнал, уже из гипермаркета. Оказалось, что ребенка заметили охранники магазина и вызвали вневедомственную охрану.
Мальчик рассказал, что долгое время гулял с друзьями, но после того как попрощался с ними, не смог найти дорогу домой, так как не знал точного адреса. Тогда он решил подойти к гипермаркету, чтобы попросить помощи у работников магазина или прохожих.
Ребенка сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции, где его ждали заявившие о пропаже родители. Как оказалось, сначала они сами пытались найти сына во дворах, но после неудачных поисков обратились за помощью к органам правопорядка.
В пресс-службе омской Росгвардии сообщают, что, по предварительной информации, противоправных действий в отношении семилетнего омича за это время не совершалось.