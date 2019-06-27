В России утвердили профессии с доплатой к пенсии в 25%

По информации издания, большая часть профессий из списка связана с сельским хозяйством. Чтобы получить доплату к пенсии, нужно постоянно жить в сельской местности, не менее 30 лет отработать в сельском хозяйстве и не работать там, где будут идти отчисления в Пенсионный фонд.