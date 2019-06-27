В России утвердили профессии с доплатой к пенсии в 25%

Posted 27 июня 2019, 11:24
Published 27 июня 2019, 11:24
Modified 23 февраля 2022, 12:34
Updated 23 февраля 2022, 12:34
По информации издания, большая часть профессий из списка связана с сельским хозяйством. Чтобы получить доплату к пенсии, нужно постоянно жить в сельской местности, не менее 30 лет отработать в сельском хозяйстве и не работать там, где будут идти отчисления в Пенсионный фонд.
Таких в России на данный момент 1 млн 39 тыс 300 человек. Это работники рыбоводства, колхозов и совхозов, машинно-тракторных станций, межколхозных предприятий, крестьянских и фермерских хозяйств. Доплату к пенсии получат и агрономы, агрохимики, агротехники, бахчеводы, исследователи по защите растений, фермеры, лаборанты, машинисты, мельники и другие.
Сумма доплаты будет равна 1.3–1.4 тыс рублей в месяц. На это из федерального бюджета было выделено 16.7 млн рублей.
«Список скорректирован с учетом сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений граждан. Прибавка будет финансироваться в рамках утвержденного бюджета Пенсионного фонда России», — приводит издание слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина.