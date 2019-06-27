В Омске завели дело на неизвестных руководителей завода нефтегазового оборудования

Posted 27 июня 2019, 12:30
Published 27 июня 2019, 12:30
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Следствие выяснило, что несколько неустановленных лиц, которые значатся руководителями предприятия по производству трубопроводной арматуры и обработки металлических изделий, не выплачивали зарплату 383 работникам. В марте 2019 года задолженность работодателей составляла более 30 млн рублей.
В отношении неизвестных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование продолжается.