В Омске завели дело на неизвестных руководителей завода нефтегазового оборудования

Следствие выяснило, что несколько неустановленных лиц, которые значатся руководителями предприятия по производству трубопроводной арматуры и обработки металлических изделий, не выплачивали зарплату 383 работникам. В марте 2019 года задолженность работодателей составляла более 30 млн рублей.