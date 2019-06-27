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Posted 27 июня 2019, 12:30

Published 27 июня 2019, 12:30

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске завели дело на неизвестных руководителей завода нефтегазового оборудования

В Омске завели дело на неизвестных руководителей завода нефтегазового оборудования

27 июня 2019, 12:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На руководителей омского завода нефтегазового оборудования завели уголовное дело. Им вменяют невыплату своим работникам заработной платы на общую сумму более 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Следствие выяснило, что несколько неустановленных лиц, которые значатся руководителями предприятия по производству трубопроводной арматуры и обработки металлических изделий, не выплачивали зарплату 383 работникам. В марте 2019 года задолженность работодателей составляла более 30 млн рублей.

В отношении неизвестных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ «Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование продолжается.

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