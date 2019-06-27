В Омске ищут двух школьниц, пропавших после скандала с родителями

Сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девушек появилось сегодня в местных пабликах в соцсетях. Автор записи пояснил, что школьницы перед уходом якобы написали предсмертные записки и теперь на связь не выходят. Они часто гуляют в «Меге» — здесь детей больше всего рассчитывают найти их знакомые.