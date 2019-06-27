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Posted 27 июня 2019, 08:49

Published 27 июня 2019, 08:49

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

В Омске ищут двух школьниц, пропавших после скандала с родителями

В Омске ищут двух школьниц, пропавших после скандала с родителями

27 июня 2019, 08:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске две несовершеннолетние школьницы ушли из дома из-за конфликта с родителями. К поискам подключились полиция и региональный Следственный комитет.

Сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девушек появилось сегодня в местных пабликах в соцсетях. Автор записи пояснил, что школьницы перед уходом якобы написали предсмертные записки и теперь на связь не выходят. Они часто гуляют в «Меге» — здесь детей больше всего рассчитывают найти их знакомые.

Заявление о пропаже подруг подали в полицию сегодня, 27 июня, около 4:45 часов ночи. 15- и 14-летняя девушки, по сообщению двух заявительниц, ушли из дома старшей подруги 26 июня около 13:30, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В Следственном управлении СКР по Омской области сообщили, что девушки вечером накануне пропажи поздно вернулись домой, а после того, как родители их наказали, собрали вещи и мобильные телефоны и ушли из дома. Информацию о предсмертных записках в ведомстве опровергли.

Приметы 15-летней школьницы: рост 165 см, темно-русые волосы, остриженные под каре, острый нос. На запястье набита татуировка с мужским именем. Одета была в черные спортивные брюки с белыми лампасами либо в юбку черного цвета с кружевами и белые колготки.

Рост младшей из девушек 160 см, волосы светлые, короткие, телосложение худощавое. В день ухода была одета в черную джинсовую куртку с замками до локтя, на спине джинсовки красно-белая надпись.

Любую информацию относительно местоположения подруг следует сообщить по телефонам 79-25-05, 61-04-04 или 02.

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