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Posted 27 июня 2019, 12:06

Published 27 июня 2019, 12:06

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омские чиновники обнаружили повышение зарплат у бюджетников на одну пятую часть

Омские чиновники обнаружили повышение зарплат у бюджетников на одну пятую часть

27 июня 2019, 12:06
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в регионе в прошлом году вырос на 18.1%, или почти на пятую часть по сравнению с 2017 годом.

Об этом в ходе сегодняшних публичных слушаний отчета об исполнении бюджета Омской области за прошлый год заявила заместитель министра финансов Светлана Акимова.

По ее словам, в 2018 году зарплата бюджетников в структуре расходов областного бюджета стала самой крупной статьей расходов.

«С учетом трансфертов местным бюджетам на формирование фонда оплаты труда было направлено 31.3 млрд рублей. Это на 4.8 млрд рублей, или 18.1% больше, чем в 2017 году», —сказала замминистра.

Также выросли расходы на социальные выплаты омичам — на 4.3%, до 12.6 млрд рублей. Расходы на здравоохранение достигли 6.6 млрд рублей. Это почти на 38% больше, чем годом ранее. На образование потрачено 20.6 млрд рублей, рост 15%; на культуру — 2.7 млрд рублей при росте 40.6%.

Добавим, бюджет Омской области в 2018 году по доходам составил 87.8 млрд рублей, или 100.6%, исполнение по расходам — 85.4 млрд рублей. Профицит — 2.4 млрд рублей.

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