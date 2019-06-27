Омские чиновники обнаружили повышение зарплат у бюджетников на одну пятую часть

Также выросли расходы на социальные выплаты омичам — на 4.3%, до 12.6 млрд рублей. Расходы на здравоохранение достигли 6.6 млрд рублей. Это почти на 38% больше, чем годом ранее. На образование потрачено 20.6 млрд рублей, рост 15%; на культуру — 2.7 млрд рублей при росте 40.6%.