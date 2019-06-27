Омич по имени Милана вновь пойдет под суд за интернет-романы с мужчинами

Интернет-легенда омича была такой же: он — девушка Милана, которая желает познакомиться с мужчиной для дальнейшего создания семьи. Позже выясняется, что молодая особа воспитывает ребенка и ей срочно нужны деньги, которые она и просит якобы в долг. Мужчины, растроганные историей, одалживают Милане деньги, но их возврата так и не дожидаются. Таким образом четверо потерпевших лишились в общей сложности 67 тыс рублей.