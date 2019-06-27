Омич по имени Милана вновь пойдет под суд за интернет-романы с мужчинами

Posted 27 июня 2019, 05:32
Published 27 июня 2019, 05:32
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении молодого человека. Он опять обвиняется в совершении мошенничества с использованием электронных средств платежа. На этот раз ему инкриминируют четыре преступления, произошедшие в ноябре 2017 года. В прошлый раз парня судили за обман мужчин осенью 2018 года.
Интернет-легенда омича была такой же: он — девушка Милана, которая желает познакомиться с мужчиной для дальнейшего создания семьи. Позже выясняется, что молодая особа воспитывает ребенка и ей срочно нужны деньги, которые она и просит якобы в долг. Мужчины, растроганные историей, одалживают Милане деньги, но их возврата так и не дожидаются. Таким образом четверо потерпевших лишились в общей сложности 67 тыс рублей.
Уголовное дело во второй раз рассмотрит Советский районный суд и, вероятно, с учетом того, что омич до сих пор имеет незакрытую судимость.