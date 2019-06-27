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Posted 27 июня 2019, 05:32

Published 27 июня 2019, 05:32

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

Омич по имени Милана вновь пойдет под суд за интернет-романы с мужчинами

Омич по имени Милана вновь пойдет под суд за интернет-романы с мужчинами

27 июня 2019, 05:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 25-летний местный житель, известный некоторым пользователям социальных сетей под именем Милана, ранее осужденный к году исправительных работ за совершение мошенничества, вновь стал обвиняемым в уголовном деле, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении молодого человека. Он опять обвиняется в совершении мошенничества с использованием электронных средств платежа. На этот раз ему инкриминируют четыре преступления, произошедшие в ноябре 2017 года. В прошлый раз парня судили за обман мужчин осенью 2018 года.

Интернет-легенда омича была такой же: он — девушка Милана, которая желает познакомиться с мужчиной для дальнейшего создания семьи. Позже выясняется, что молодая особа воспитывает ребенка и ей срочно нужны деньги, которые она и просит якобы в долг. Мужчины, растроганные историей, одалживают Милане деньги, но их возврата так и не дожидаются. Таким образом четверо потерпевших лишились в общей сложности 67 тыс рублей.

Уголовное дело во второй раз рассмотрит Советский районный суд и, вероятно, с учетом того, что омич до сих пор имеет незакрытую судимость.

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