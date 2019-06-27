Еще один омский депутат утаил свои доходы и лишился мандата

Posted 27 июня 2019, 04:22
Published 27 июня 2019, 04:22
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
Во время проверки выяснилось, что депутат не обнародовал информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Даже после прокурорского представления, направленного в адрес председателя Совета городского поселения, депутат так и не заполнил декларацию о доходах.
В связи с этим полномочия депутата были прекращены досрочно. Напомним, в июне прокуратура добилась лишения мандата еще одного депутата, представителя Совета Лузинского сельского поселения.