gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2019, 10:11

Published 26 июня 2019, 10:11

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В Омской области поймали браконьеров, доставших из Иртыша 40 краснокнижных осетров

В Омской области поймали браконьеров, доставших из Иртыша 40 краснокнижных осетров

26 июня 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области задержали троих сельчан, которые выловили сетью из Иртыша 41 осетра. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Браконьеров поймали в Черлакском районе недалеко от села Большой Атмас. Трое мужчин, не имевших, по данным ведомства, лицензии на отлов рыбы сетями, все же использовали их для добычи улова из реки Иртыш.

Сотрудники погрануправления задержали браконьеров, когда те возвращались на моторной лодке с уловом на берег. Специалисты нашли в сетях 41 осетра, 40 из которых оказались краснокнижными стерлядью и сибирским осетром. Вылов этих рыб на территории России запрещен, так как уже несколько десятилетий они считаются вымирающими.

Причиненный рыбаками вред в ведомстве оценили в 400 тыс рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов» и 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика