В Омской области поймали браконьеров, доставших из Иртыша 40 краснокнижных осетров

Сотрудники погрануправления задержали браконьеров, когда те возвращались на моторной лодке с уловом на берег. Специалисты нашли в сетях 41 осетра, 40 из которых оказались краснокнижными стерлядью и сибирским осетром. Вылов этих рыб на территории России запрещен, так как уже несколько десятилетий они считаются вымирающими.