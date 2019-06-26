В Омской области поймали браконьеров, доставших из Иртыша 40 краснокнижных осетров

Posted 26 июня 2019, 10:11
Published 26 июня 2019, 10:11
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Браконьеров поймали в Черлакском районе недалеко от села Большой Атмас. Трое мужчин, не имевших, по данным ведомства, лицензии на отлов рыбы сетями, все же использовали их для добычи улова из реки Иртыш.
Сотрудники погрануправления задержали браконьеров, когда те возвращались на моторной лодке с уловом на берег. Специалисты нашли в сетях 41 осетра, 40 из которых оказались краснокнижными стерлядью и сибирским осетром. Вылов этих рыб на территории России запрещен, так как уже несколько десятилетий они считаются вымирающими.
Причиненный рыбаками вред в ведомстве оценили в 400 тыс рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биологических ресурсов» и 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации».