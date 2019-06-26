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Posted 26 июня 2019, 05:45

Published 26 июня 2019, 05:45

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

В колонию строгого режима отправили омича за хищение двух телефонов

В колонию строгого режима отправили омича за хищение двух телефонов

26 июня 2019, 05:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Кормиловский районный суд Омской области на год и четыре месяца отправил в колонию строгого режима местного жителя. Он признан виновным в хищении двух мобильных телефонов, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В суде установлено, что 1 апреля 2019 года омич тайно похитил у своей знакомой сотовый телефон стоимостью более 6 тыс рублей. А спустя три дня совершил еще одну кражу, квалифицируемую как грабеж, выхватив у прохожего телефон стоимостью 12 тыс рублей.

Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора стал рецидивный характер преступлений. Дело в том, что в 2018 году сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищение телефона и бытовой техники.

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