В колонию строгого режима отправили омича за хищение двух телефонов

Posted 26 июня 2019, 05:45
Published 26 июня 2019, 05:45
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
В суде установлено, что 1 апреля 2019 года омич тайно похитил у своей знакомой сотовый телефон стоимостью более 6 тыс рублей. А спустя три дня совершил еще одну кражу, квалифицируемую как грабеж, выхватив у прохожего телефон стоимостью 12 тыс рублей.
Отягчающим обстоятельством при вынесении приговора стал рецидивный характер преступлений. Дело в том, что в 2018 году сельчанин уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за хищение телефона и бытовой техники.