Студентов омского педуниверситета заманивают в школы надбавкой к стипендии

Согласно правилам участия в целевой программе подготовки учителей, учащиеся третьего курса ежемесячно будут получать 3 тыс рублей (за вычетом налоговых отчислений). При этом студенты обязаны обеспечить отсутствие академической задолженности и средний балл по целевым направлениям подготовки не ниже 4.8. А окончив обучение, молодой специалист должен устроиться в одну из городских школ и отработать там не менее трех лет.