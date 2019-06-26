Студентов омского педуниверситета заманивают в школы надбавкой к стипендии

Posted 26 июня 2019, 00:50
Published 26 июня 2019, 00:50
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Согласно правилам участия в целевой программе подготовки учителей, учащиеся третьего курса ежемесячно будут получать 3 тыс рублей (за вычетом налоговых отчислений). При этом студенты обязаны обеспечить отсутствие академической задолженности и средний балл по целевым направлениям подготовки не ниже 4.8. А окончив обучение, молодой специалист должен устроиться в одну из городских школ и отработать там не менее трех лет.
Целевая программа подготовки педагогических кадров для омских школ призвана решить проблему дефицита кадров и обеспечить приток молодых учителей в коллективы, в которых на сегодняшний день трудятся около 40% учителей старше 50 лет.
Отмечено, что участвовать в программе могут и студенты, обучающиеся на коммерческой основе. В остальном требования для них сохраняются. Прием заявлений на участие и заключение договоров с департаментом образования Омска будут проходить с 1 августа по 1 сентября.