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Posted 26 июня 2019, 00:50

Published 26 июня 2019, 00:50

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Студентов омского педуниверситета заманивают в школы надбавкой к стипендии

Студентов омского педуниверситета заманивают в школы надбавкой к стипендии

26 июня 2019, 00:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Со следующего учебного года начинает работать программа целевой подготовки педагогов для школ города Омска. Стимулировать студентов Омского государственного педагогического университета к трудоустройству в школы будут ежемесячными денежными выплатами, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Согласно правилам участия в целевой программе подготовки учителей, учащиеся третьего курса ежемесячно будут получать 3 тыс рублей (за вычетом налоговых отчислений). При этом студенты обязаны обеспечить отсутствие академической задолженности и средний балл по целевым направлениям подготовки не ниже 4.8. А окончив обучение, молодой специалист должен устроиться в одну из городских школ и отработать там не менее трех лет.

Целевая программа подготовки педагогических кадров для омских школ призвана решить проблему дефицита кадров и обеспечить приток молодых учителей в коллективы, в которых на сегодняшний день трудятся около 40% учителей старше 50 лет.

Отмечено, что участвовать в программе могут и студенты, обучающиеся на коммерческой основе. В остальном требования для них сохраняются. Прием заявлений на участие и заключение договоров с департаментом образования Омска будут проходить с 1 августа по 1 сентября.

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