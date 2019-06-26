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Posted 26 июня 2019, 09:16

Published 26 июня 2019, 09:16

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Пьяный пациент омской больницы избил медсестру, которая пыталась ему помочь

Пьяный пациент омской больницы избил медсестру, которая пыталась ему помочь

26 июня 2019, 09:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омской Росгвардии рассказали о задержании буйного омича, который попал в больницу с алкогольным отравлением, а затем избил медсестру, попытавшуюся оказать ему неотложную помощь.

Напал агрессивный пациент на медицинского работника 25 июня около 22:30. В это время медперсонал нажал на кнопку тревожной сигнализации. На вызов в медучреждение на улицу Перелета прибыл экипаж Росгвардии, патрулирующий Кировский округ.

Прибывшие росгвардейцы, войдя в приемное отделение, увидели пьяного гражданина и медицинскую сестру, на лице и открытых участках тела которой были синяки. Как позже выяснилось, мужчину доставили в больницу как раз из-за сильного алкогольного отравления.

Медики пытались оказать прибывшему пациенту неотложную помощь, после первичного осмотра 39-летнего мужчину должны были направить на госпитализацию. Однако такой расклад дел омича не устроил, и он категорически отказался выполнять предписания врачей. Вместе с этим мужчина внезапно начал избивать 44-летнюю медсестру, которая пыталась в тот момент оказать ему помощь.

Агрессивного пациента не удавалось успокоить вплоть до приезда Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного омича и доставили в отдел полиции.

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