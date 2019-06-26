Пьяный пациент омской больницы избил медсестру, которая пыталась ему помочь

Posted 26 июня 2019, 09:16
Published 26 июня 2019, 09:16
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Напал агрессивный пациент на медицинского работника 25 июня около 22:30. В это время медперсонал нажал на кнопку тревожной сигнализации. На вызов в медучреждение на улицу Перелета прибыл экипаж Росгвардии, патрулирующий Кировский округ.
Прибывшие росгвардейцы, войдя в приемное отделение, увидели пьяного гражданина и медицинскую сестру, на лице и открытых участках тела которой были синяки. Как позже выяснилось, мужчину доставили в больницу как раз из-за сильного алкогольного отравления.
Медики пытались оказать прибывшему пациенту неотложную помощь, после первичного осмотра 39-летнего мужчину должны были направить на госпитализацию. Однако такой расклад дел омича не устроил, и он категорически отказался выполнять предписания врачей. Вместе с этим мужчина внезапно начал избивать 44-летнюю медсестру, которая пыталась в тот момент оказать ему помощь.
Агрессивного пациента не удавалось успокоить вплоть до приезда Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного омича и доставили в отдел полиции.