Пьяный пациент омской больницы избил медсестру, которая пыталась ему помочь

Медики пытались оказать прибывшему пациенту неотложную помощь, после первичного осмотра 39-летнего мужчину должны были направить на госпитализацию. Однако такой расклад дел омича не устроил, и он категорически отказался выполнять предписания врачей. Вместе с этим мужчина внезапно начал избивать 44-летнюю медсестру, которая пыталась в тот момент оказать ему помощь.