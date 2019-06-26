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Posted 26 июня 2019, 04:55

Published 26 июня 2019, 04:55

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

«Омская территориальная коммунальная компания» утаила от налоговой более 2 млн рублей

«Омская территориальная коммунальная компания» утаила от налоговой более 2 млн рублей

26 июня 2019, 04:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Фактического руководителя ООО «Омская территориальная коммунальная компания» Александра Кордониса обвиняют в неуплате налогов на сумму более 2 млн рублей. Он намеренно опустошил счета компании и, минуя их, производил расчеты с контрагентами за поставку товара и оказание услуг, сообщает прокуратура Омской области.

Недоимка по налоговым сборам в сумме более двух миллионов рублей образовалась в 2017 году. Однако Кордонис продолжил коммерческую деятельность в обход расчетных счетов компании, на которые были выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление налогов в бюджет.

Несмотря на собранную доказательную базу, Кордонис настаивает на своей невиновности. Степень его вины и меру наказания определит Куйбышевский районный суд города Омска.

К слову, ООО «Омская территориальная коммунальная компания» фигурировала в авторской программе «Собственное расследование Анны Мартыновой» на канале «Продвижение». Упоминается, что ОТКК, пообещавшая за свой счет газифицировать села Троицкое и Ребровку, совхоз Новоомский и поселок Магистральный, построила межпоселковый газопровод через Иртыш без установленного права пользования водным объектом.

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