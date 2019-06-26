«Омская территориальная коммунальная компания» утаила от налоговой более 2 млн рублей

Недоимка по налоговым сборам в сумме более двух миллионов рублей образовалась в 2017 году. Однако Кордонис продолжил коммерческую деятельность в обход расчетных счетов компании, на которые были выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление налогов в бюджет.