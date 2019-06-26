«Омская территориальная коммунальная компания» утаила от налоговой более 2 млн рублей

Posted 26 июня 2019, 04:55
Published 26 июня 2019, 04:55
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Недоимка по налоговым сборам в сумме более двух миллионов рублей образовалась в 2017 году. Однако Кордонис продолжил коммерческую деятельность в обход расчетных счетов компании, на которые были выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление налогов в бюджет.
Несмотря на собранную доказательную базу, Кордонис настаивает на своей невиновности. Степень его вины и меру наказания определит Куйбышевский районный суд города Омска.
К слову, ООО «Омская территориальная коммунальная компания» фигурировала в авторской программе «Собственное расследование Анны Мартыновой» на канале «Продвижение». Упоминается, что ОТКК, пообещавшая за свой счет газифицировать села Троицкое и Ребровку, совхоз Новоомский и поселок Магистральный, построила межпоселковый газопровод через Иртыш без установленного права пользования водным объектом.