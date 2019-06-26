Омская область побила прошлогодний рекорд по числу стобалльных работ ЕГЭ

«Общее количество стобалльников по итогам кампании ЕГЭ-2019 в Омской области превысило значение прошлого года, когда самый высокий балл по итогам экзаменов получили 50 человек. В этом году стобалльниками стал 51 выпускник, последние два результата в общую копилку принесли выпускники лицея № 64 и городской школы № 37, набравшие наивысший балл по информатике. Один участник ЕГЭ по биологии вплотную приблизился к заветной планке, набрав 98 баллов, еще шесть человек набрали 99 баллов на экзамене по обществознанию. В 2018 году стобалльников по биологии не было, по обществознанию была одна стобалльная работа, по информатике также одна», — сообщили в ведомстве.