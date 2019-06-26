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Posted 26 июня 2019, 08:19

Published 26 июня 2019, 08:19

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омская область побила прошлогодний рекорд по числу стобалльных работ ЕГЭ

Омская область побила прошлогодний рекорд по числу стобалльных работ ЕГЭ

26 июня 2019, 08:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области подведены предварительные итоги последних единых государственных экзаменов по оставшимся предметам — информатике, обществознанию и биологии. Итогом волны ЕГЭ стала 51 стобалльная работа, написанная омскими выпускниками, сообщили в правительстве Омской области.

Текущий рекорд превысил прошлогодние результаты на одну работу. Также отмечено, что в два раза повысилось число высокобалльных работ по информатике — 18,3% школьников написали экзамен, набрав 80 баллов и выше. В три раза выросло число высокобалльников по обществознанию — 5,2%.

«Общее количество стобалльников по итогам кампании ЕГЭ-2019 в Омской области превысило значение прошлого года, когда самый высокий балл по итогам экзаменов получили 50 человек. В этом году стобалльниками стал 51 выпускник, последние два результата в общую копилку принесли выпускники лицея № 64 и городской школы № 37, набравшие наивысший балл по информатике. Один участник ЕГЭ по биологии вплотную приблизился к заветной планке, набрав 98 баллов, еще шесть человек набрали 99 баллов на экзамене по обществознанию. В 2018 году стобалльников по биологии не было, по обществознанию была одна стобалльная работа, по информатике также одна», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проходят экзамены в резервные сроки, которые завершатся 2 июля. Тогда будут подведены окончательные итоги волны ЕГЭ среди учащихся омских школ и будет известно количество учеников, не справившихся с финальными испытаниями.

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