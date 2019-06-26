Омск попал в десятку самых агрессивных городов России

Posted 26 июня 2019, 01:30
Published 26 июня 2019, 01:30
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Респондентам необходимо было ответить на три вопроса: считают ли они себя агрессивными, как часто им приходится проявлять агрессию и часто ли они сами становятся объектами чужой агрессии.
В выборку попали три тысячи опрошенных россиян из 25 городов страны. В итоге первое «агрессивное» место заняли жители Ростова-на-Дону. Второе место отошло столице России, Москве. На третьем месте оказался Челябинск.
Омск попал в десятку «агрессивных» городов, заняв девятое место. Стоит отметить, что ближайший сосед города, Новосибирск, оказался значительно менее агрессивным. Он занял 20-е место.
Самыми миролюбивыми городами, по оценкам собственных жителей, стали Симферополь (25-е место), Сочи (24-е место) и Санкт-Петербург (23-е место).