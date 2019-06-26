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Posted 26 июня 2019, 01:30

Published 26 июня 2019, 01:30

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омск попал в десятку самых агрессивных городов России

Омск попал в десятку самых агрессивных городов России

26 июня 2019, 01:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омск занял девятое место в рейтинге самых агрессивных городов России в 2019 году. Социологическое исследование в 25 городах страны провели специалисты маркетингового агентства Zoom Market.

Респондентам необходимо было ответить на три вопроса: считают ли они себя агрессивными, как часто им приходится проявлять агрессию и часто ли они сами становятся объектами чужой агрессии.

В выборку попали три тысячи опрошенных россиян из 25 городов страны. В итоге первое «агрессивное» место заняли жители Ростова-на-Дону. Второе место отошло столице России, Москве. На третьем месте оказался Челябинск.

Омск попал в десятку «агрессивных» городов, заняв девятое место. Стоит отметить, что ближайший сосед города, Новосибирск, оказался значительно менее агрессивным. Он занял 20-е место.

Самыми миролюбивыми городами, по оценкам собственных жителей, стали Симферополь (25-е место), Сочи (24-е место) и Санкт-Петербург (23-е место).

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