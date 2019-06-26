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Posted 26 июня 2019, 06:59

Published 26 июня 2019, 06:59

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омич взыскал 900 тыс рублей со строителей микрорайона «Прибрежный»

Омич взыскал 900 тыс рублей со строителей микрорайона «Прибрежный»

26 июня 2019, 06:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 39-летний работник ООО «Строительная компания „Вертикаль“» стал инвалидом-колясочником после несчастного случая при строительстве жилого дома в микрорайоне «Прибрежный», произошедшего в декабре 2017 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Инцидент случился, когда омич возвращался после обеденного перерыва для возобновления работ по монтажу утеплителя на фасад строящегося дома: на рабочего обрушился деревянный поддон с мешками строительной смеси, который перемещался башенным краном.

На протяжении года мужчине проводились сложные операции на позвоночнике, но вернуть возможность самостоятельного передвижения врачи так и не смогли. Омич стал инвалидом.

Мужчина подал в суд для взыскания компенсации морального вреда с владельца башенного крана, работодателя и генерального подрядчика. Суд первой инстанции назначил выплаты в размерах 300, 200 и 70 тыс рублей соответственно.

Такое решение суда не устроило мужчину, и он обжаловал его в апелляционном порядке. Прокурор поддержал требования истца, и судебная коллегия увеличила сумму компенсации до 300 тыс рублей с каждого ответчика.

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