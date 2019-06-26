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Posted 26 июня 2019, 10:50

Published 26 июня 2019, 10:50

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омич в поликлинике украл кошелек, вернул хозяину и попал под статью

Омич в поликлинике украл кошелек, вернул хозяину и попал под статью

26 июня 2019, 10:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В полицию о краже кошелька заявил 24-летний омич. Позже он вновь обратился к полицейским и рассказал, что подозреваемый возместил ему ущерб, однако на вора все равно завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Полицейские прибыли в медсанчасть № 4 по улице Академика Павлова, где и произошла кража. 24-летний потерпевший рассказал, что после оплаты услуг забыл кошелек с банковскими картами и 15 тыс рублей внутри у регистратуры, а вернувшись, не нашел его.

Записи с камер указали на подозреваемого — им оказался 38-летний житель Ленинского округа. Полицейские приехали к нему в квартиру, однако дома его не застали и объявили в розыск.

Позже заявитель вновь обратился в полицию, но уже с сообщением, что подозреваемый по данным банковских карты нашел его в соцсетях и вернул похищенное. Для чего омич пошел на преступление, он пояснить не смог: мужчина имеет постоянную работу и стабильный доход.

Несмотря на то, что подозреваемый вернул деньги заявителю, на него в отделе полиции № 4 все же завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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