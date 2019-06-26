Омич в поликлинике украл кошелек, вернул хозяину и попал под статью

Позже заявитель вновь обратился в полицию, но уже с сообщением, что подозреваемый по данным банковских карты нашел его в соцсетях и вернул похищенное. Для чего омич пошел на преступление, он пояснить не смог: мужчина имеет постоянную работу и стабильный доход.