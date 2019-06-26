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Posted 26 июня 2019, 02:08

Published 26 июня 2019, 02:08

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

На достройку домов обманутых дольщиков необходимо почти 5 миллиардов рублей

На достройку домов обманутых дольщиков необходимо почти 5 миллиардов рублей

26 июня 2019, 02:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На сегодняшний день в Омской области насчитывается 28 проблемных многоквартирных домов, внесенных в «дорожную карту» региона, и 748 омичей, состоящих в реестре обманутых дольщиков. Стоимость завершения строительства данных объектов оценивается в порядка 4.8 млрд рублей, сообщили в правительстве Омской области.

При этом стоимость активов — свободных квартир и офисов — исчисляется порядка 2.8 млрд рублей. На достройку домов необходимо дополнительно 1.9 млрд рублей. Из указанного числа только девять домов можно достроить без привлечения бюджетных средств за счет инвесторов-застройщиков, которым предложены льготные условия участия.

К таким условиям относятся: снижение стоимости арендной платы за землю под проблемными домами, сниженная процентная ставка по ипотеке и первоначальному взносу по кредиту, бесплатное подключение домов к ресурсоснабжающим сетям. Кроме того, тем компаниям, которые готовы построить жилье с последующей передачей части квартир обманутым дольщикам, предоставят земельные участки в аренду без торгов.

Параллельно ведется работа по взысканию средств обманутых омичей с недобросовестных застройщиков. В настоящее время расследуется пять уголовных дел и одно дело находится на рассмотрении в суде. Расследование дел несет затяжной характер, поскольку они требуют большого объема следственных действий, сложных и длительных судебных, бухгалтерских и строительно-технических экспертиз.

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