На достройку домов обманутых дольщиков необходимо почти 5 миллиардов рублей

Posted 26 июня 2019, 02:08
Published 26 июня 2019, 02:08
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
При этом стоимость активов — свободных квартир и офисов — исчисляется порядка 2.8 млрд рублей. На достройку домов необходимо дополнительно 1.9 млрд рублей. Из указанного числа только девять домов можно достроить без привлечения бюджетных средств за счет инвесторов-застройщиков, которым предложены льготные условия участия.
К таким условиям относятся: снижение стоимости арендной платы за землю под проблемными домами, сниженная процентная ставка по ипотеке и первоначальному взносу по кредиту, бесплатное подключение домов к ресурсоснабжающим сетям. Кроме того, тем компаниям, которые готовы построить жилье с последующей передачей части квартир обманутым дольщикам, предоставят земельные участки в аренду без торгов.
Параллельно ведется работа по взысканию средств обманутых омичей с недобросовестных застройщиков. В настоящее время расследуется пять уголовных дел и одно дело находится на рассмотрении в суде. Расследование дел несет затяжной характер, поскольку они требуют большого объема следственных действий, сложных и длительных судебных, бухгалтерских и строительно-технических экспертиз.