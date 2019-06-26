На достройку домов обманутых дольщиков необходимо почти 5 миллиардов рублей

К таким условиям относятся: снижение стоимости арендной платы за землю под проблемными домами, сниженная процентная ставка по ипотеке и первоначальному взносу по кредиту, бесплатное подключение домов к ресурсоснабжающим сетям. Кроме того, тем компаниям, которые готовы построить жилье с последующей передачей части квартир обманутым дольщикам, предоставят земельные участки в аренду без торгов.